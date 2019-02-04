【網球】危急關頭想起媽媽　恩絲杜絲卡泰國賽後上封后再奪一冠

「烏克蘭美少女」恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska）去年10月在香港賽贏得個人首項WTA錦標，該名年僅18的小將經歷澳網挫敗後奮勇再戰，闖入泰國公開賽決賽。 決勝盤局數一度大幅落後2：5，危急之際她想起了媽媽，突然為她注入動力後上擊敗湯珍奴域，取得職業生涯第二項WTA錦標。

18歲的恩絲杜絲卡在去年的香港賽中取得生涯突破，贏得首項WTA錦標。「烏克蘭美少女」在香港賽後，落場作賽更有信心，在今年首度參加澳網，便打入第3圈，直落兩盤不敵莎蓮娜威廉絲出局。

不過她未有因此而打沉信心，及後在華欣舉行的泰國公開賽，過關斬將，殺入決賽。

恩絲杜絲卡在去年的香港賽中擊敗王薔，奪得職業生涯首項WTA錦標。（資料圖片／趙子晉攝）

恩絲杜絲卡在今年澳網慘敗「細威」拍下哭成淚人，莎蓮娜亦加以安慰，幸好她未因敗仗打擊信心。（視覺中國）

在今次賽事被列為8號種子的恩絲杜絲卡，晉級路途上擊敗中國球手彭帥，以及賽事1號種子梅古露莎（Gabrine Muguruza）及連妮（Magda Linette）打入決賽，與6號種子湯珍奴域（Ajla Tomljanovic）於決賽碰頭，爭奪冠軍寶座。

恩絲杜絲卡在泰國賽愈戰愈勇，晉級路途上曾淘汰頭號種子梅古露莎。（視覺中國）

恩絲杜絲卡在首局三度打破湯珍奴域的發球局，先取一盤6：2。不過，該名烏克蘭球手被湯珍奴域以同樣比數，在次盤被對手扳平。

在決勝的第3盤，恩絲杜絲卡連續失掉3個發球局，一度落後2：5，「烏克蘭美少女」在劣勢下回勇，連取兩個破發扳平，與湯珍奴域戰至Tie-Break，結果細分以7：3取勝，力戰接近兩個半小時，力克湯珍奴域，首度在泰國賽封后。

恩絲杜絲卡在最後一盤一度落後2：5，但她調整後反勝對手，贏波後她亦感難以置信。（視覺中國）

關鍵時刻想起媽媽

恩絲杜絲卡賽後表示第二及第三盤時，腦海一片空白而一度大幅落後，「今場賽事對我而言是一場硬仗，我在首盤發揮很好，但在次盤突然間失去感覺，我不斷努力嘗試，但我一直未有成效。」

危機之際她想起母親，使她更有動力取勝，「當我在落後2：5時，我想媽媽早前因意外，眼睛需要施手術，我因此而十分擔心，但她現在已經康復，使我更努力為她而戰。」

恩絲杜絲卡力戰近兩個半小時，擊敗湯珍奴域，奪得個人第二項錦標。（視覺中國）

相隔3個多月再嚐冠軍滋味，並進一步提升她的世界排名，由賽前的第47位，跳升至34位，首度打入前40的位置。

「烏克蘭美少女」表示並不着重在排名上，現時只會專注繼續提升自己的技術，「我並不會多想排名的高低，將心力專注在提升技術及吸取比賽經驗更重要。如果我在比賽中發揮水準，便有能力勝出賽事，從而提升排名，但我依然為打入世界前40名而高興。」