【足球】摩連奴赴俄任冰曲聯賽開球禮嘉賓　再度於公開場合出醜

摩連奴被辭退曼聯主帥一職後，至今仍然待業，但他的動向仍然是傳媒的焦點所在。他前往俄羅斯的鄂木斯克（Omsk），為一場KHL冰上曲棍球聯賽擔任開球嘉賓，豈料再度發生「蝦碌」事件。

現年56歲的摩連奴，在去年12月被曼聯辭退主帥一職，至今一直未有執教其他球隊。未有工作在身的摩連奴，最近受KHL（Kontinental Hockey League）球隊鄂木斯克先鋒（Avangard Omsk）的邀請，推廣當地的冰球運動發展。「摩佬」除了擔任開球禮嘉賓外，還參觀球隊的訓練及設施。

摩連奴擔任KHL冰曲聯賽的開球禮嘉賓，卻跌倒出醜。（AP）

摩連奴不慎跌倒逐格睇▼

在昨日（4日）舉行的KHL聯賽，由鄂木斯克先鋒主場迎戰聖彼得堡SKA（SKA Saint Petersburg），該名葡萄牙名帥則充當今仗的開球禮嘉賓。摩連奴在中圈放下曲棍球後，正當他希望在紅地毯上走到場外時，他竟不慎摔了一跤，兩軍球員眼見摩連奴跌倒而隨即向他伸出援手，「摩佬」被扶起後亦向兩位球員握手及擁抱致謝。

摩連奴受邀到鄂木斯克先鋒參觀球場設施。（Twitter截圖）

在KHL的英文官方Twitter亦有轉發此片段，並配上「這是不幸的事件，我們希望摩連奴無恙」的字句。不過，在他們轉發此片後，已在網上世界瘋傳，KHL其後隨即刪除發文。

摩連奴亦有到鄂木斯克先鋒的訓練場地觀看球員練習。（Twitter截圖）

今次並非摩連奴首次在公開場合中跌倒，去年他在英格蘭主場鬥西班牙的歐國聯賽事中，準備入場時跨過欄杆，但卻不慎被繩絆倒，摩連奴面露尷尬笑容隨即起身。