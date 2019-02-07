【賀歲盃】艾華奠勝　港聯挫奧克蘭城　奇雲邦特認應徵港足主帥

自前香港足球代表隊主教練加利韋特在12月中突然離任以來，港足主帥一直懸空，儘管遴選工作已在進行，但仍未有新進展。 前香港飛馬主教練、前熱刺副領隊奇雲邦特，去年曾應徵成為前港隊主教練金判坤的繼任者，但最後敗予加利韋特。今次回港領香港賀歲盃選手隊（港聯）出戰賀歲盃，今日（7日）更領港賀擊敗奧克蘭城奪得季軍，這名英籍教練終坦承再次競逐港隊主教練的職務。 攝影：鄭子峰、袁志浩

港聯在大年初一（5日）敗予鳥栖砂岩後，今日在季軍戰鬥奧克蘭城，上半場港聯主動出擊，儘管36分鐘有黃俊皓中場傳失，阿朗素截球直闖禁區遭侵犯，球證何煒昇直指12碼點，但阿朗素親自動操刀被張春暉救出；港聯在下一個攻勢即取得入球，佐佐木周直傳予突破越位的艾華，後者冷靜射遠柱入網成1：0。

張春暉撲出12碼，成為港聯贏波功臣。（袁志浩攝）

艾華為港聯射入致勝一球。（袁志浩攝）

港聯換邊繼續攻終一球小勝

半場港聯換出9人，54分鐘，馬尼昆近射，張志勇頭槌擋出；60分鐘，胡晉銘在蛾眉月頂接應費蘭度回傳施射，被對手門將蘇比卡拉托出楣頂，佐迪隨後在左路開出角球，又被這位前皇家蘇斯達門將輔出底線，緊接費蘭度右路角球再被蘇比卡拉清出底線。

71分鐘，費蘭度左邊畸角位開出罰球，佐迪突破越位卻射斜；76分鐘，港聯一記罰球攻勢幾乎將比數擴大，惜門前「波子機」式混戰後無功而還。90分鐘，里阿拉法門前車身掛射斜出，港聯終以1:0奠勝，獲得季軍。

艾華入波後興奮慶祝。（袁志浩攝）

+ 6 + 5 + 4

邦特自信可勝任港足主帥一職

賽後，奇雲邦特大讚球隊表現出色之餘，面對傳媒再度問及他是否應徵港隊主教練，他終承認自己「很有興趣」：「我認識這裏的球員、也來過這裏幾次，每次都停留好一段時間，我很享受在港的時光。是的，情況是我很有興趣（出任港隊主帥），我相信我正於一個有利位置，畢竟我認識香港所有的球隊、教練和大部份球員，而大家也見到，過去幾天我所領軍的球隊很有組織、也難以擊敗，也能為對手帶來麻煩。」

奇雲邦特自信能讓港足球員發揮所長。（袁志浩攝）

奇雲邦特再透露，自己僅是眾多應徵人選當中的其中之一，但就自信有能力勝任港足主帥：「我所認識的人當中，至少5人也對這職位很有興趣，一切仍待落實，我相信自己有這潛能、我很了解香港足球的強項和弱項，我也堅信自己能在最短的時間內，將球員最好的一面發揮出來。」