【賀歲盃】赤口踢出火　山東連番侵犯托利斯　噓聲下贏鳥栖奪冠

賀歲盃今日大年初三（5日）舉行次日賽事，壓軸上演的冠軍戰，由獲球迷寵兒費蘭度托利斯坐鎮的日職球隊鳥栖砂岩，迎戰有前意大利國腳加斯安奴柏利擔大旗的中超球隊山東魯能，力爭捧起應屆賀歲盃。 結果雙方在赤口踢得激烈，下半場數度埋身肉搏引起爭執，最終球證廖國文更向山東球員崔鵬出示紅牌。雖然費托此仗踢足全場，並於下半場再度於香港大球場攻入一球，惟山東於尾段在全場球迷「開汽水」下仍以3：1擊敗鳥栖，贏得賀歲盃錦標。 攝影：鄭子峰、高詩琦

這場由兩位前英超射手領銜的決賽，共獲21643名球迷入場觀戰，費托於頭場尾段步入球場旁熱身，已引起部份球迷起哄，紛紛拿起手機拍下偶像風采。當主持宣讀費托及柏利的名字時，現場觀眾都熱列歡呼，有球迷更特意以西班牙文為費托製作打氣橫額，可謂花盡心思。鳥栖砂岩的正選陣容比去仗有4個變動，繼續由費托戴起隊長臂章，夥拍另一位西班卡外援艾錫古恩卡，日本國腳金崎夢生則未有列入大軍名單。而山東魯能亦不甘示弱，上場以兩個入球令香港球迷留下深刻印象的古德斯照舊擔正，為中鋒柏利提供支援。

費托於場邊熱身時已引起球迷騷動，紛紛走到他面對的觀眾席上圍觀。（鄭子峰攝）

下半場費托再度改寫自己於香港的入球紀錄，一度重燃球隊追平的希望。（鄭子峰攝）

柏利費托各顯身手

兩支球隊均處於季前階段，惟山東球員入局似乎更勝一籌，開賽僅3分鐘已打開紀錄，巴西中堅吉爾後上助攻，接應角球於近門撞入，助球隊快速取得領先優勢。兩隊皇牌射手上半場已不乏精彩鏡頭，先有費托於中場控球後以假身騙過守衛，再轉身擺脫對方纒擾；至於柏利則在中場二傳予古德斯後，順勢跑入禁區接應傳中飛頂，雖然未能再添紀錄，但都獲觀眾報以掌聲。

鳥栖企穩陣腳後奪回較多控球權，惟多依賴右路突破，連番傳送亦遭山東後衛攔截，直至37分鐘費托於中路策動攻勢，皮球輾轉來到右翼島屋八德腳下，後者扣大位後左腳拉弓，不過射門卻被山東門將王大雷飛身撲出。王大雷數次開龍門球時有拖延時間之嫌 ，結果被現場球迷送上噓聲，不過山東並非全無攻勢，完半場前柏利心口一控後倒掛踢入禁區，古德斯突破越位單刀埋門，豈料這位巴西前鋒卻一腳射高，半場山東以一球領先。

山東守門員王大雷多次嘗試拖延時間，令費托相當無奈。（鄭子峰攝）

齊天羽侵犯費托惹爭執 球迷尾段狂噓山東

換邊後古德斯再度錯失良機，47分鐘接應齊天羽妙傳於小禁區附近快腳一射，皮球又越楣而去，不過此子3分鐘後將功補過，門前疑似控甩腳的情況下橫傳予柏利，後者面對守門員完成最簡單的任務，輕鬆射成2：0。

不過，鳥栖59分鐘即追成較接近紀錄，後備入替的安在和樹衝頂，王大雷擋出不遠，伏兵遠柱的費托成功補中，助球隊追至1：2，將比賽推至高潮。其後費托於中場爭奪與山東球員齊天羽硬碰，雙方一度起爭執並頭貼頭，更引來山東球員指罵鳥栖後備席，最後需由球證調停。

山東中場齊天羽兩度與費托硬碰，更引起兩軍衝突，最後球證向費托出示黃牌。（鄭子峰攝）

落後的鳥栖中段有樋口雄太一記離開30多碼的遠射，僅遭王大雷單手托走；山東亦作出還擊，古德斯斬中至12碼點附近，由柏利再施展倒掛攻門，但未能命中目標。鳥栖今仗讓費托踢足全場，可見爭勝心十足，大多觀眾下半場亦繼續「幫口」，狂噓領先的山東，但山東81分鐘由高美斯迪加度燙入燕梳球，縱有崔鵬尾段因再起爭執而兩黃一紅被逐，仍保持3：1勝果，高舉豬年賀歲盃。

離場前費托繞場一周向球迷致謝，但賽後未有接受訪問。（鄭子峰攝）

烏栖主帥：日職依然比中超好

賽後費托隨大軍繞場一周答謝球迷支持，這位球星先後向觀眾揮手及鞠躬致意，惟他踏入球員通道前未有停下跟球迷簽名，亦沒有接受傳媒訪問，新上任的鳥栖砂岩主帥卡利拉斯表示為賽果感到失望，但球員表現值得自己驕傲，「我上任時間只有數星期，但這段時間期間球員都已明白及踢出我要求的風格，這樣的季前集訓是個很正確的方向，若我們繼續這樣踢，相信今年可勝出不少賽事。」卡利拉斯補充球隊在三日內踢了兩場硬仗，加上陣中有些傷兵，認為是落敗原因，但相信對比起中超，日職仍然是較好的足球聯賽。

山東今日猶如置身作客環境，比賽期間有山東球員以普通話向球證廖國文質問：「你是中國人嗎？」對於場內氣氛有無影響球隊，主教練李霄鵬說：「今天就我看來有不少日本隊的球迷，為他們加油也是正常的，氣氛激烈當然是好事，兩隊都拼得很激烈，但有些情況要回去看看，還是需要調節一下。而比賽本身有主場也有作客，球隊也有表現好和不好的時候，今天我們表現很拼，但還是日本隊表現得比較好。」