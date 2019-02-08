【Unihertz Atom特約】防塵防水防撞智能手機　適宜越野山賽

去年首辦的「Buff逆走100」大獲好評，第二屆將於今年3月16至17日強勢回歸。 走在山上，結伴奮戰固是好事，若單人匹馬訓練或比賽，就更要講究裝備，確保安全。當你在山上遇上突發狀況，要聯絡外界或尋找路線，非常適用於跑山的智能電話此時就大派用場。

第一屆「逆走100」盛況。（大會提供）

今屆「逆走100」分為個人賽、2人隊制及4人隊制賽。面對100公里以及累積攀升大約5000米的賽道，跑手們密鑼緊鼓備戰，山野訓練和比賽，必以安全為先。越野裝備以小巧實用為佳，市面就有以掌心大小般體積的智能電話，如Unihertz Atom全球最細三防4G智能電話。這部智能手機加入IP68防塵防水認證及防撞機身，更適合越野跑手，配備瀏覽互聯網、拍照、GPS全球定位等功能，方便賽手隨時掌握資訊；手機亦可變成流動音樂播放器，連接上藍牙耳機，例如Plantronics BackBeat® FIT 3100真無線藍牙運動耳機，即可一邊跑一邊聽歌。耳機符合人體工學設計，即使長時間掛在耳上，亦不覺累贅，半開放式的設計讓賽手享受音樂時仍能接收外界聲音，察覺四周環境變化。輕巧易攜的收納盒內存充電線，配合輕巧易攜的收納盒，令耳機最長可連續使用15小時。

不論是越野跑高手或新丁，配合「逆走100」今年口號「Stick to it！頂住呀！」，只要堅持頂下去，一定可以完成賽事，挑戰自己！

Unihertz Atom

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Plantronics BackBeat® FIT 3100

Unihertz Atom 詳情：https://www.truewireless.hk/unihertz/tc/Atom.php

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