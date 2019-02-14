【足球精英賽】由4人球隊到地區冠軍　葵裘錦秋誓捍衛校隊尊嚴

學界足球精英賽明日（15日）於蒲崗村道足球場展開首輪賽事，今屆決賽將再度移師旺角大球場上演，24路雄師將力爭兩個冠軍戰席位，冀可於這位本地足球標誌性場地獻技。 今屆以葵青區冠軍奪得種子隊身份的裘錦秋中學（葵涌），曾因校內足球風氣不盛行，足球隊遭學生及外界莫視，一度跌至第二組別作賽。幸得舊生兼教練朱兆基，以及現任隊長莫鎮賢堅持留守，終逐步重建球隊，這趟精英賽球員除了要證明自己，亦希望為裘錦秋足球隊爭一口氣，捍衛尊嚴。 攝影：羅君豪

說到葵青區運動名校裘錦秋中學（葵涌），大家腦海中閃過的首個畫面，相信總跟籃球有關。近年這間學校的男、女子籃球隊在學界屢創佳績，曾湛元及何佩盈的名字早已為人認識，走進這所位於石籬安捷街的校舍，離遠已看見操場上為籃球精英賽而拍攝的橫額，在學生帶領下參觀校史館，櫃內收藏的獎盃大多亦從籃球比賽所得。

裘錦秋校舍內有泳池、籃球場及體育館，上體育課時學生甚至會打排球，卻惟獨未見足球的影子。裘錦秋也曾培育出如林慶麟、楊正光、盧均宜及朱兆基等於本地球壇發光發熱的舊生，偏偏在外界眼中，足球總是與這所中學拉不上關係。

不過裘錦秋今屆事隔多年重奪葵青區甲乙組足球冠軍，以種子球隊身份殺入精英賽，挑戰列強，「要證明葵青區足球是可以的！」足球隊隊長莫鎮賢如是說。

朱兆基於莫鎮賢眼中是個場上嚴厲、私下愛說笑的教練，「認真時認真，他訓話只說一次，若做不到便會受罰。」（羅君豪攝）

足球校內地位遠遜籃球 校隊只得4人練習致降班

能夠再贏走葵青區冠軍，裘錦秋足球隊教練兼舊生朱兆基佔了不少功勞，綠茵場上經驗老到的他，站在場邊指揮球員，卻只是個初哥。轉眼間領軍已近4年，當初選擇於母校執起教鞭，除了愛，還有責任，「當年與盧均宜就讀同一個教練班，想找個地方實踐知識，眾所周知裘錦秋籃球、排球及游泳都很強，與其他項目形成很大對比，學生基本上不會放時間在餘下的運動上。我倆卻認為足球是香港最受歡迎的運動，沒理由沒人理會，希望攜手助足球隊慢慢提升上來。」

可能說沒人理會是有點誇張，但當時的足球隊的確在學生眼中地位甚低，紛紛以讀書為由缺席練習，最壞情況甚至全隊只得4人出席操練，就連組成一隊的人數亦不足，更何況要出戰學界賽事？裘錦秋足球隊實力那時開始每況愈下，最終在2016至2017球季於第一組敬陪末席，需降至第二組級別作賽，陷入多年來沒有遇過的低谷。

莫鎮賢能成為球隊隊長，朱兆基說因這位球員很「抵得諗」，想法亦較正面，有潛質走得更遠。練習完穿回運動服再回學校作訪問，這位年青人沒有一句怨言。（羅君豪攝）

默默留守渡過低潮 莫鎮賢：深信足球能為大家帶來樂趣

我相信總有一日，其他隊友都會回來，一起幫球隊贏冠軍升班。 葵裘錦秋足球隊隊長 莫鎮賢

患難見真情，在低潮期間足球隊卻有一人願意默默留守，每課從不缺席，亦往往成為首位到達球場的隊員，他便是現任足球隊隊長莫鎮賢。

「為甚麼當時會堅持留下來？」

「阿賢」場內場外判若兩人，場內他揮灑自如、穩如泰山，具大將之風；不過當攝影機放在面前，這位隊長卻有點靦腆，不知如何說出心裏所想，旁敲側擊了一會，他才回答：「自己的興趣是踢足球，讀書以外便沒有事可以做，雖然那時踢足球的同伴不多，令我有點不高興，但我相信總有一日，其他隊友都會回來，一起幫球隊升班，所以選擇踢下去。」

要師兄弟「歸位」又談何容易，以自律向隊友作榜樣外，「阿賢」亦於背後下了一番苦功，「與隊友互相鼓勵，放學嘗試勸其他同學一起練波，為他們安排其他時間溫習。我知道足球可以帶給大家樂趣，所以當隊長亦希望隊員可以堅持，無論多忙都繼續踢。」

朱兆基言談間經常講到一眾球員，「要明白年青人總是頑皮一點，他們現在踢波相對上算乖了。」，球員更主動組織練習，因此令朱基感動萬分。（羅君豪攝）

球員自發組織練習 朱兆基：我在他們身上領略更多

有球員即使天黑亦很勤力練習，自己可能亦沒有他們付出這甚多，若球員都不放棄，我可以放棄嗎？ 葵裘錦秋足球隊教練 朱兆基

結果裘錦秋只用了一年時間，便橫掃甲乙及丙組兩項冠軍，強勢升班重返第一組，今年再創佳績稱霸葵青區。訪問當日於校舍旁的球場內練習，眼看校隊出席人數高達約40人，「朱基」坦言這是球員讓自己最欣慰的事，「莫鎮賢很『抵得諗』，想法亦較正面，他有潛質走得更遠，所以選他為隊長，希望他盡早學習這一切。當初給予他及高年級球員很大負任及自由度去管轄隊員，感受到他們很有心去做。由沒有想過殺入精英賽，到他們自己組織去練波、平日加操、放假一朝早起身練習，終於發展到今日的地步，看見球場由4個人變企滿人，是最大的感動。」

常說球員視教練為榜樣，學習做人處事態度，但掉轉方向來想，新手教練「朱基」又可有於學生身上有所領略？「朱基」笑言自己開始時亦對操練沒有好感，部份球員由初中起才接觸足球，水平比學界其他球隊更差，萬事起頭難，但他發現辛苦的原來不只自己，「有些球員初時連掃把腳亦不懂，不過放學補習後都會來練習，即使天已全黑亦很勤力地去做，感覺他很想做好這件事。會想起自己以前付出的，其實可能亦沒有他們這甚多，當教練固然辛苦，但若球員都不放棄，我可以放棄嗎？」

硬地場上練習，一切與真實比賽環境相差太遠，但裘錦秋球員不怕。（羅君豪攝）

沒有強隊的硬件配套 卻踢出強隊的心態

裘錦秋的實力或許不如男拔等學界勁旅，亦沒有如喇沙般的自家足球場，訓練只可於學校室內體育館，或旁邊的7人硬地足球場進行。穿着沒有梯釘的球鞋，皮球彈地後的高度以至龍門框的大小，均與真正比賽存在差異，不過「朱基」認為這並非藉口，「享受過程是必然，但踢足球不想贏便沒有動力，亦要贏得有說服力，這很矛盾。葵青區冠軍是個起點，讓我們闖進精英賽，我們不是強隊，要贏便要付出比別人多一倍，不過這樣的挑戰性更大，反而沒有太多壓力。」練習人數都可以於短短一年間飆升，成績當然亦有可能創出奇跡，他坦言「由零到有，喜悅及成功感才會強」，加上精英賽球隊水準不相差太遠，講求整體合作的話，相信亦可戰勝強敵。

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哨子聲後奉獻所有 要讓外界看見我們

兩年前的本地足總盃決賽，當時仍未退役的「朱基」以37歲之齡為南華披甲，出任中場的他全場助攻助守，活力絲毫不像老將，最終雖未能協助球隊取勝，卻獲選為決賽最有價值球員。現時改任教練，「朱基」亦希望球員於哨子聲響起後奉獻所有，搏命跑足每一秒，「這次要讓他們知道，原來香港有很多足球員，想他們明白彼此距離還差多遠，不是說得到精英賽便得到所有，更要令外界看到，原來裘錦秋亦有這班足球員，才是最大目標。」

「朱基」一直說，旁邊的「阿賢」默默點着頭，這位隊長今屆就讀中六，如無意外是最後一年參賽，此前裘錦秋雖曾亮相精英賽，但「阿賢」因年紀太輕而未有上陣，原本問他是次目標，他只回答希望帶領隊友感受全港性比賽的氣氛，盡力踢好每一場。不過「阿賢」聽畢「朱基」一番話後似乎略有所思，激起那股決心，「最後一年擔任隊長，精英賽不再是自己的事，亦要為隊友、為學校而踢，希望可以代表葵青區拿下精英賽冠軍，證明葵青區學校的足球都可以達到高水平，告訴外界裘錦秋不止得籃球，足球一樣可以做出成績！」

莫鎮賢很專心聆聽教練的每一句，朱兆基的一番話足以激起他的鬥心。（袁志浩攝）

或許今年後裘錦秋的校史館內會添了一個足球比賽獎盃，掛滿著名舊生照片的體育館內會看到莫鎮賢的名字，但沒有又如何，這股為足球而奮鬥的精神會一直傳承下去，這便是裘錦秋所代表的精神——「自強不息」。

裘錦秋精神是甚麼？「自強不息，終身學習。」（羅君豪攝）

學界足球精英賽 男子組 第一輪 日期：2019年2月15日 （周五） 地點：蒲崗村道公園人造草足球場 上午9時30分 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 Vs 匯知中學（1） 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 Vs 張振興伉儷書院（2） 上午11時正 伯特利中學 Vs 天主教伍華中學（3） 嗇色園主辦可藝中學 Vs 南島中學（4） 下午12時30分 賽馬會體藝中學 Vs 長沙灣天主教英文中學（5） 基督教香港信義會心誠中學 Vs 港島中學（6） 下午2時正 港九街坊婦女會孫方中書院 Vs 觀塘瑪利諾書院（7） 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 Vs 聖貞德中學（8）

由4人到這次精英賽的20人，裘錦秋上下一心挑戰強敵。（羅君豪攝）