【香港馬術大師賽】水電工變「幕後畫家」　單泰康盼助港馬術躍進

「浪琴表香港馬術大師賽2019」今周五（2月15日）起一連三天上演。鞍上人的表現固然備受注目，場地上每個欄杆，以及一幅又一幅賽前半小時方公諸於世的路線圖，更是本土馬術場地設計師單泰康的心血結晶品。他們幕後的努力，成就了更多香港馬術好手的冒起。 攝影：林若勤

現年49歲的單泰康（Michael）1988年加入馬會，在雙魚河馬術中心擔任水電維修技工。槌子和板手本與馬術毫無關係，但Michael還有一項特別任務：「當時我負責準備場地障礙賽所需的計時儀器，漸漸對馬術產生濃厚興趣，並主動請纓協助場地設計小組搬動欄杆。」其後他轉任馬術場地工作，對馬術的熱忱有增無減，後來獲上司賞識，被派往德國深造：「5星期的實習中，日間擔任當地國際級賽事助手，夜晚再上理論課講解賽例，學習經歷十分充實。」

作為馬會馬術場地設計師，單泰康平均一年規劃多達200場本地及國際比賽的路線圖，比老師每學年制訂試題更頻繁。對於「出卷」的原則，Michael有多方面考量：「首先要聽取賽會要求的主題和比賽模式，了解賽事是比拚速度、得分，抑或穩定性，還有取得場地尺寸數據，之後再考慮參賽者的年紀和能力。此外我更會代入騎手的狀態及馬匹的接受程度。馬兒有第六感，牠們能感應到騎者的心理。」得到所需資料及初步概念後，便會開始繪圖：「先用電腦軟件勾畫路線長短、計算時間，接着依照贊助商的顏色和其主題選擇用料，加插裝飾。製圖完成後還要實地考察，檢查電腦計算與現場環境有否出入。」

今屆香港馬術大師賽，單泰康將與另一名德國的場地設計師合作，在2個月內畫出最少15幅不同的路線圖，這些賽道究竟會有何特點？「今次賽道主要以一連串急彎和直線組合以成，冀為觀眾帶來一場剌激的比賽。」場地障礙賽的跳欄佈局一貫都是在正式比賽前半小時才公開。當騎手策馬熱身後，他們會親身繞場一周（俗稱walk-course），研究路線的走向，嘗試找出最短的路線，對應場地設計師意想中的答案。至於入場觀眾，Michael則提供一些觀戰小錦囊：「我們不但能從障礙物的高度預計賽事的難度外，還可着眼於每個障礙物的數字，這堆數字的編排決定了路線的走向，與騎手一起思考可行路線，增加欣賞賽事的投入感。」

除了設計馬術場地，單泰康亦會與香港青少年隊密切溝通，了解他們對障礙及路線的意見而作出相應調整，並逐步向小將們增加難度，幫助他們進步：「青少年隊經常出外參賽，如果我們不給他們更嚴苛的線路，他們在外時便不懂解決困難。」增設2項亞洲青年賽事，正可讓馮浩源（Edgar）及鍾子翔（Vincent）兩名新秀表現自己，Michael也向他們投下信心一票：「香港馬術隊未來絕對有希望！因為馬會一直全方位地投放大量資源於馬術發展，包括騎手日常訓練、馬匹質素、場地設計師的培訓等方面；Edgar和Vincent潛質都相當優厚，成績也突飛猛進。」

單泰康2017年考獲國際馬聯（FEI）二級場地設計師，意味着他能勝任國際賽事的主設計師。Michael直言再上一級是他的終極目標：「我希望這3年能夠參與更多國際星級賽事的場地設計工作，以達到第三級考試的鏽條件。」2008年北京奧運馬術項目在港舉行，市民難得親眼欣賞高水平賽事，Michael坦言該次承辦成為了香港馬術發展的契機：「京奧後馬術運動受關注程度急增，排隊輪候習騎的人數大幅上升，愈多人參與運動項目，我們便愈容易發掘精英。未來我會跟成年隊及青年隊繼續緊密合作，盼能令香港馬術發展更上一層樓。」