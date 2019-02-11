【英超】利物浦中場韋拿杜姆自爆負傷上陣　未知下仗能否再戰

韋拿杜姆日前對般尼茅夫，身體抱恙仍有個精彩入球。不過，原來這名荷蘭中場不止肚瀉那麼簡單，右滕亦有傷，能否上陣要看膝蓋復原程度。

28歲的韋拿杜姆在對般尼茅夫一戰前數日，出現上吐下瀉的症狀，差點就要掛免戰牌，更不準入住酒店以免感染其他隊友。雖然身體仍未完全康復，但這名荷蘭國腳最後仍落場作賽，以一球出色的笠射為「紅軍」拉開差距。

射入自己在利物浦第9個英超入球的韋拿杜姆，日前透露最初出現肚瀉，是因為一粒幫助他舒緩膝蓋問題的藥丸。

韋拿杜姆身體抱恙，上場射入美妙笠射。（Getty Images）

韋拿杜姆以為肚痛是因為藥丸所致。（Getty Images）

「嘔吐嚇壞所有人」

「周四晚醫生給了我藥丸，說是對膝傷有幫助，但會帶來腹痛。」韋拿杜姆憶述過去數日痛苦的經歷：「食完後肚開始痛，我本以為是藥丸所致，但當我開始嘔的時候，大家都嚇壞了。」

由於腹瀉關係，韋拿杜姆稱自己未有出席周五操練，「沒有在酒店過夜，因為他們怕我會感染其他球員。」紅軍領隊高普其後問他能否上陣，韋拿杜姆用了6個字打動高普：「我沒事，可落場。（I am fine, I can play.）」

韋拿杜姆因膝傷要用運動貼加強右膝支撐。（Getty Images）

「下仗之前一定要復原」

膝蓋問題令到韋拿杜姆，在對般尼茅夫一戰要用上運動貼，加強支撐力。已為利物浦上陣120場的他說：「確實有點痛，對李斯特城一戰（膝蓋）還好，踢了兩三場波又開始痛了。對韋斯咸又痛起來了，休息過後又好多了。」

韋拿杜姆：「10日後踢下一場，在那之前一定要一切安好。」（Getty Images）

利物浦2月底將迎來兩場大戰，歐聯十六強要在主場鬥拜仁慕尼黑外，其後就是作客奧脫福，與現時氣勢如虹的曼聯合演「雙紅會」，韋拿杜姆指自己一定要在下場之前好好處理傷勢：「我們要看（膝蓋）復原得怎麼樣，10日後踢下一場，在那之前一定要一切安好。」