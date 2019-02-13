【E沙拿逝世】南特法律行動追收轉會費　卡迪夫城主席稱有苦衷

早在伊美利安奴沙拿（E沙拿）遺體被尋回之前，他的原屬球會南特已急不及待向卡迪夫城索取1500萬英鎊轉會費，此舉雖然合情合理，卻予人不近人情之感。然而E沙拿已跟卡迪夫城簽好合約，藍鳥遲遲不付錢也令人感覺他們想「拖數」。 卡迪夫城主席戴文（Mehmet Dalman）親為此事解畫，說出他們至今未付轉會費的苦衷。

1500萬英鎊，兌換後即是1.5億多港元。那是E沙拿由南特轉投卡迪夫城的轉會費用，在現今球壇看來只算一筆「小數目」，但對卡迪夫城這間小球會而言，那可是打破球會紀錄的天價轉會費，尤其他們今季幾乎長期處於降班區域，必須善用一分一毫期望扭轉厄運。

南特可不理會那麼多，E沙拿失蹤後傷感歸傷感，就在尋回E沙拿乘坐的失事飛機當日，便傳出南特要求卡迪夫城盡早支付轉會費的消息，而且「假如10日內未收到付款，便會採取法律行動。」

南特就E沙拿的轉會，向卡迪夫城索取轉會費。（視覺中國）

卡迪夫城主席戴文稱，如釐清他們具有合約責任，必會付清E沙拿轉會費。（Getty Images）

身為卡迪夫城主席的戴文，日前已確認收到南特的通知，當時他希望留待搜索行動完成後，才作下一步行動，「我認為不應該在此刻討論金錢的問題，我們要尊重E沙拿的家人。」

如今E沙拿遺體已尋回，戴文依然表示，暫時仍未可以付款。他強調，「如果那是我們必須履行的合約責任，我們當然會付款。我們是一間具備良好信譽的球會。」

戴文指出，由於今次交易存在一些異常因素，故此不一定有合約責任付款，「如果是這個情況，你可以預期作為球會主席和球會利益守護者，我必須認真研究此事，捍衛我們的權益。這是我們正在做的事情。」

卡迪夫城領隊禾諾克自E沙拿出事後表現哀傷，戴文否認老帥季尾離隊傳言。（Getty Images）

否認禾諾克季尾離隊

戴文表示，球會目前正在搜集相關資料，過程將會持續一些時間。「一旦獲得足夠資料，我們一定會跟南特坐下來好好商討事情進展。」

至於E沙拿出事後領隊禾諾克表現得傷心欲絕，有傳今個球季之後這位經驗豐富的老帥將會離任，戴文立即予以否認，「我們從未就此事討論過，亦無想過要討論這件事。」

上月禾諾克曾向傳媒透露，E沙拿失蹤後是他40年領隊和教練生涯中最難過的日子，並承認「每天24小時，每星期7天」也在考慮應否繼續執教下去。