【足球精英賽】香港華仁明日大戰南島　郭嘉諾盼母校再創奇蹟

學界足球精英賽16強明日（19日）掀開戰幔，多支名列種籽球隊的港九球隊加入戰團，其中包括今個學年以「黑馬」姿態殺入港九D1足球決賽的香港華仁書院。 於港九D1的神奇之旅，讓港華足球隊被冠以「學界李斯特城」之名。為球隊把守最後一關的門將羅澔陽明白來到精英賽一切重新出發，再創歷史與黯然出局，只是一場之差。 港隊U23教練郭嘉諾以舊生身份重返校園，畢業後他為港隊帶來無數難忘時刻，原來「創造奇蹟」的基因已烙在每一代香港華仁學生身上。

郭嘉諾（右）與現時香港華仁足球隊門將羅澔陽（左）回到校園，羅澔陽表示尤如見到偶像般榮幸。（余俊亮攝）

由華仁小學到中學畢業，郭嘉諾自言「從未離開過香港華仁」。郭sir中學時代相當全能，為足球、籃球、網球及田徑的校隊代表，多年來為校於學界賽場上東征西討培養出對香港華仁的歸屬感，至畢業後每逢星期六一班舊生都會回校打籃球，而他也一直是足球隊的教練，直至三年前因港隊公務繁忙，才將帥位轉交予何國泉手上。

三年前郭sir還在執教香港華仁足球隊，只因公務繁重才轉手他人，但他仍密切留意校隊每年的表現。（余俊亮攝）

郭sir為人風趣隨和，難怪大受球員及球迷歡迎。（余俊亮攝）

有血有汗的校園

然而最能帶給回憶郭sir的地方始終都在校園內，「我們香港華仁的操場就只由兩個籃球場，一橫一直組成。當年我與一班同學很傻，上學前踢波、午膳時間又踢，放學又踢。雖然我們沒有最好的場地，也不像其他學校般，有一個標準的足球場，但更顯得今年我們能夠在足球隊取得好成績非常難得。」

雖然我們沒有最好的場地，也不像其他學校般，有一個標準的足球場，但更顯得今年我們能夠在足球隊取得好成績非常難得。 郭嘉諾 香港華仁書院舊生（1999年畢業）

校園內的操場，成為兩人的共同回憶地。（余俊亮攝）

兄弟班「食雞」

與從小學便就讀華仁的郭嘉諾相比，現役足球隊門將羅澔陽（肥陽）截然不同。於兩年前才轉校至香港華仁，但肥陽對這間學校的情懷卻不比師兄少，「這裡像兄弟班一樣，剛轉校時我融入得非常快，同學都無分彼此一起上堂、遊玩。」除了足球隊之外，校園內的小點滴令他感受更深，「猶記得去年最後一天上學日，全校一起訂燒春雞回校吃，我事後得知這是一個近年香港華仁的傳統，這件事讓我感受到學校真的上下團結。」提起燒春雞，不是肥陽饞嘴，而是他嚐到華仁精神的味道。

羅澔陽為現時港隊五人足球U23代表隊成員，亦是甲組球會晉峰的一員。（余俊亮攝）

香港華仁校園位於山上，傳統校舍內形成一種獨特的風貌。（余俊亮攝）

足以載入史冊的港九決賽

香港華仁前年從D2升班，去年於D1瀕臨降班，今年卻奇蹟地殺入港九D1決賽。雖然決賽以0：2不敵拔萃男書院，但當日香港華仁師生校友總動員坐滿石峽尾運動場的場境，郭嘉諾依然歷歷在目，「眼見當日（港九D1決賽）有一些很多年沒有再見的舊生到場支持，有些更要由公司『蛇王』來睇波，場面非常溫馨，堪稱前所未有。」郭sir當日披起教練外套，在場邊指點迷津，他欣賞一班師弟決賽時所展示的態度，「他們由決賽第一分鐘搏盡到最後一分鐘，雖然最後也落敗，但他們已經踢出生命中其中一場最重要的比賽。」對於香港華仁來說，絕對是一場值得紀念的決賽。

他們由決賽第一分鐘搏盡到最後一分鐘……他們已經踢出生命中其中一場最重要的比賽。 郭嘉諾 評港九D1決賽

對於今屆港九D1決賽，兩人仍回味至今。（余俊亮攝）

有肥陽把守最後一關，香港華仁方能在今屆港九足球賽殺入決賽。（余俊亮攝）

二十年前後 精英賽的約定

香港華仁於足球精英賽即將亮相，郭sir透露二十年前自己與精英賽只差一步，「最後一年在D1 A Grade奪得亞軍，但由於大部份球員都選擇準備公開試，所以便沒有報名參加，自此香港華仁便再未晉身精英賽。」失去參與學界最高殿堂的足球賽事，郭sir內心當然失望。眼見今年足球隊殺入精英賽，他亦為母校高興，「今年足球隊可謂彌補了我們這班舊生的遺憾，繼上次港九D1決賽後，相信很多舊生都希望在精英賽到場支持校隊。」二十年前的精英賽夢，郭嘉諾寄望今年一班師弟為校圓夢。

當年的郭sir與精英賽僅一步之遙。（余俊亮攝）

明日精英賽16強大戰南島中學，雖然今年港九分組賽曾以6：1大勝，但肥陽仍不敢掉以輕心，「以我所知，對手那一場並不齊腳，故今場我們不可以覺得自己一定能夠晉級。在精英賽每一場都要當作今年港九四強對喇沙一樣，視每一個對手都是強隊。」香港華仁來到精英賽會繼續沿用A Grade班底，務求再以「兄弟班」殺出重圍。

在精英賽每一場都要當作今年港九四強對喇沙一樣，視每一個對手都是強隊。 香港華仁書院足球隊門將 羅澔陽

肥陽希望球隊能夠在精英賽愈走愈遠。（余俊亮攝）

華仁精神 感動全校

舊生與學生對坐，大談「華仁精神」，得出傳承和團結兩個答案。作為舊生，郭sir希望將華仁精神薪火相傳，「我們足球隊那麼多年來，都沒有一些很出名的球員，靠的都是一份團結的精神。即使我們明知實力不及對手，但在足球場上我們會拼盡每一秒。」畢業近20年，郭sir在今屆港九D1決賽重燃對華仁的熱愛，「決賽有許多舊生到場支持，他們都非常珍惜以前讀書的時光，畢業後都很留意學校的動向。我們每個人都希望將華仁的精神、名聲，這份獨有的情懷一直延續下去。」從訪問之中，可見郭sir言語上的感染力，以及對母校何其鍾愛。

除了對談之外，郭sir更即場與肥陽進行一對一門將訓練。（余俊亮攝）

加入華仁短短兩年，肥陽已經體會到學校團結的精神，「我們足球隊沒有最好的人腳，沒有最好的資源，但我們每一場都努力不懈，永不放棄，才可以一步一步由分組打入四強，殺入決賽。」精英賽前遠赴泰國集訓，令這一班小伙子之間的感情再度增長，「雖然在泰國真的非常熱，但經過集訓後我們全隊的默契又再昇華，而且一眾球員都『上哂力』，準備迎接精英賽。」球員意志旺盛，香港華仁盼在精英賽再次寫上熱血故事。

能夠回到校園與著名舊生見面，羅澔陽表示既榮幸又緊張。（余俊亮攝）

形容香港華仁足球隊為「學界李斯特城」，除了因為他們能夠以黑馬姿態爆冷取得佳績，更是他們上下一心的團結精神，於比賽中築起最堅強的城牆。或許這就是「華仁仔」一直所說，那一份華仁獨有的情懷。