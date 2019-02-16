【意甲】C朗戴巴拿建功領祖雲達斯奏凱　兩人表演二合一慶祝動作

C朗拿度在昨晚的意甲攻入一球並交出助攻，帶領祖雲達斯主場以3：0大破費辛隆尼，這名葡萄牙球星不但以19球續排射手榜首，更以8次助攻升上助攻榜首位。 上場對薩斯索羅的意甲，C朗表演新的入球慶祝動作，將他及保羅戴巴拿的招牌動作二合為一。今場對費辛隆尼，C朗及戴巴拿都有入球，兩人都分別做了二合為一的慶祝動作。

在當地時間昨晚（2月15日）的意甲聯賽，榜首祖雲達斯主場對下游的費辛隆尼，贏得十分輕鬆。6分鐘，C朗禁區外橫傳，戴巴拿推一步，起左腳遠射破門，攻入今季個人第3個聯賽入球。戴巴拿入球後，表演他跟C朗合力炮製的新慶祝動作，跳起轉身，再做出「Dybalamask」；兩部分分別是C朗及戴巴拿的招牌動作。其實這個慶祝動作並非首次出現，在上場祖記贏薩斯索羅的比賽，C朗入球後已經做過！

祖記兩大球星C朗（左）及戴巴拿（右）似乎關係十分融洽，還將他們的慶祝動作合二為一。（視覺中國）

戴巴拿先做C朗的慶祝動作。（視覺中國）

戴巴拿之後再做自己的「Dybalamask」。（Getty Images）

戴巴拿慶祝入球片段：

SIUUUUUUUU MASK! Dybala ricambia l'esultanza di Ronaldo! #JuveFrosinone pic.twitter.com/IkzMRTUsgb — VecchiaSignora.com (@forumJuventus) 2019年2月15日

17分鐘，祖記有中堅邦路斯門前加多頭頂入，半場領先2：0。63分鐘，C朗都有機會在入球後，再表演他跟戴巴拿合創的慶祝動作，他接應文迪蘇傑傳中，第一時間射地波入網。C朗做出慶祝動作後，再與戴巴拿等隊友相擁。最終，祖記以3：0輕取費辛隆尼，24戰得66分續排榜首，領先踢少一場的拿玻里14分。

C朗近期狀態大勇，連續3場聯賽有入球兼助攻，聯賽入球升至19球，續排意甲射手榜首，並助攻次數亦升至8次，與AC米蘭的蘇索並列助攻榜首位。祖記今季暫入52個聯賽入球，其中超過一半的入球與C朗有直接關係。

多角度看C朗慶祝動作：

+ 7 + 6 + 5

C朗慶祝入球片段：

C朗上場對薩斯索羅的慶祝片段：