【王若獅】震驚13億人　歐洲豪門拜年可以去到幾盡？

嘩！武球王嚟喇！中超神射手武磊加盟西甲球隊愛斯賓奴，內地傳媒聳人的標題讓人無比自豪（不想呃字數，請自行google武磊＋西班牙人）。加上適逢農曆新年，歐洲各大豪門洗板似的恭賀新禧，更讓人感到中國毋須出戰世界盃也能站在球壇頂端。為了震驚13億人，各支球隊各師各法向球迷拜年，究竟可以去到幾盡﹖ 撰文：王若獅

芸芸「賀歲片」中，小弟最欣賞是拜仁慕尼黑找來湯馬士梅拿及曉姆斯，crossover德國乒乓名將波爾切磋這項中國「國技」。雖然片長達14分鐘，但其實幾好睇，三人打得肉緊之餘又少少搞笑。以marketing角度來看，找來中國球迷熟悉的波爾也是一絕。他片中用國語輕輕說句「好球」，到最後連梅拿抽贏一板後也跟着說「好球」，便做到軟銷的效果。更重要的是，梅拿與曉姆斯真正懂得打乒乓，瞬間拉近與中國球迷的距離，到片尾「例牌」的拿起揮春拜年便顯得自然不過。

拜仁慕尼黑打乒乓球，怎會少得德國乒乓名將波爾（中）？（網上圖片）

至於拜仁宿敵阿仙奴，則朝另一個偏鋒走。那條熱爆網絡的拜年片，球員們說着無人聽得明的普通話，圍埋打麻將一看便知做戲，整條橋根本夾硬嚟。如果揸筷子食pizza係辱華，那麼木口木面拜年就肯定係so辱華。不過咁易畀你估到就唔係食神，中國球迷竟然受喎！推出幾小時便獲得8000轉發和4000讚好，小弟真的受教了。

阿仙奴以需要字幕的拜年打麻將片，玩味十足，成為豬年最HIT拜年片段之一。（網上圖片）

不過拍片拜年其實已經係指定動作，要在群雄之中脫穎而出，最佳方法當然是推出賀年別注版波衫。幾年前羅馬穿上那件心口寫着「拜個早年」的戰衣比賽，可是不太討好，更被內地球迷嘲笑「蠢爆」。國際米蘭今年不信邪，波衫印字變成簡體中文，或許其中國老闆張康陽很受落，但筆者就睇到想死。必須承認小弟間唔中才睇一場國米，認人實在半桶水。什克里尼亞爾，乜水？原來是斯洛伐克後衛史堅尼亞（Milan Škriniar），失敬失敬。可能意大利球迷熟波，就算不印字也認到人，況且一場半場，就包容一下吧。

巴塞隆拿曾希望穿上印有「梅西」球衣上陣，被西甲賽會阻止。（網上圖片）

西甲華倫西亞對巴塞一役時，穿上除了字母兼簡體字的波衫，辛迪文拿穿上印有米納。（網上圖片）

相反的，西班牙對簡體字就沒那麼包容了。原本萬眾期待美斯穿著印上「梅西」的巴塞隆拿球衣出戰國家打吡，波衫都印好了，可是卻「臨門撻Q」因為賽會不批准而作罷（後來華倫西亞在西甲對巴塞才成功爭取）。不過唔緊要，西甲的核彈級武器是武磊。據講武球王加盟短短半個月，波衫已售出5000件，球隊的官方twitter追隨者由10萬升至40萬；更誇張的是，武磊處子戰對維拉利爾，雖然戲碼平平，但他後備上陣12分鐘已錄得內地4000萬人觀看。要知道，該隊頭17場西甲合共亦僅得700萬收視。

國際米蘭的球衣背面，印上球員的中國譯名。（網上圖片）

內地市場博大精深，除了充滿各種估你唔到的玻璃陷阱，受眾口味也跟西方社會大相逕庭。要博君一like，就要由做得貼地。拜仁慕尼黑在上海設辦工室，巴塞及曼城亦分別在香港和北京有分部，聘請當地人負責大中華區的市場策略（順帶一提，阿仙奴亞太總部在新加坡）。當然，要在中國豬籠入水，單搞噱頭只是表面工夫，實際還要與當地企業合縱連橫，在地區之中深耕細作。

篇幅有限，容許我又賣個關子，下期談談拜仁慕尼黑如何在2015年才決心進軍大陸，僅花兩年時間便追上曼聯及皇家馬德里的成功例子。最後趁現在仍是新正頭，祝各位球迷豬年身體健康，我真係恭喜你喇！

武磊在西甲出戰，令愛斯賓奴收視大增。（官網圖片）

西甲一向重視中國市場，這海報足以反映。（網上圖片）

羅馬拜個早年已成永恆經典，難以超越

文：王若獅

「體育像人生，是從無數挫折中振作，然後又跌低再爬起的無盡修煉。筆者喜歡說運動員的故事，發夢有朝一日香港人能真正欣賞體育。」

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