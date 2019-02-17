【F1】新世代威廉士「未出閘」先遇問題　缺席首日冬季測試

威廉士今年以「新世代」重新出發，但換了主要贊助、戰車「拉花」後，仍是未見坦途，周日（17日）宣布首節冬測未能如期「出閘」，將要缺席首日測試。

代理主席克萊雅威廉士在新車發布會上，向傳媒表示新世代威廉士已到來，經過上季的架構重組後，車隊已準備好重新出發，顯得躊躇滿志。可是，周日宣布取消出席首日冬測後，克萊雅明言情況，離理想有點距離，但車隊上下都決心餘下的時間，爭取得到更多數據。

威廉士希望可以重新出發，但未出閘已遇上難關。（視覺中國）

威廉士本來周六進行試駕及拍攝，最終因為新車未準備好要取消。（視覺中國）

「缺席一日非世界末日」

「不幸地，我們要到周二早上才可開始我們的冬測。」克萊雅又指要保持樂觀：「我們現時首要任何就是要在開季時，將最強的戰車帶到場上，這過程有時需要更多時間，現在的情況並不樂觀，但並非世界末日。」

古碧沙及羅素要到周二才可坐上新車。（視覺中國）

克萊雅指車隊將全力爭取餘下的時間準備好FW42。（視覺中國）

雖然克萊雅表示要繼續努力準備新賽季，但缺席一日冬測對威廉士影響不淺。冬測分兩節，首節於18至21日2進行，第二節為26日至3月1日。一眾車隊都希望在冬測得到大量行車數據，再去改進賽車，希望以最佳狀態挑戰新一年的比賽。

缺席一日對所有F1車隊都是個惡夢，因為車手可以在單日行駛過百圈，亦即是缺席一日，就會失去大量數據去強化戰車。正因如此，克萊雅才會指情況不樂觀。近年冬測最壞的情況，莫過於麥拿侖於2015年與本田合作時，12日的測試只得兩節能跑多過40圈，該個賽季表示強差人意，導致麥拿侖及本田「分手」。