【香港馬術大師賽】首創亞洲青年賽　鍾子翔大勇獨取一冠一季

為培育亞洲區內有潛質的騎手，今屆浪琴表香港馬術大師賽特意增設亞洲青少年比賽項目，包括「香港賽馬會亞洲青少年挑戰賽」及「香港賽馬會亞洲青少年大獎賽」，讓一眾亞洲新晉騎手在國際舞台盡情發揮。馬會馬術隊代表馮浩源及鍾子翔成為該兩賽最大贏家，各獲一個季軍之外，鍾子翔更以0罰分的完美姿態攻下大獎賽冠軍。

兩名主場騎手馮浩源（Edgar）和鍾子翔（Vincent）於首日上演的亞洲青少年挑戰賽命運各異。率先登場的Edgar策馬至9號障礙時，愛駒「Calmano」不慎踢跌欄杆之餘，更把𩣑上人拋下，幸好人馬並無大礙。壓軸出場的Vincent則頂着壓力，與賽駒「It’s A Gamble」跨越所有障礙，僅被罰1分超時罰分，奪得季軍。印尼騎手Muhammad Akbar Kurniawn以0罰分姿態勇奪冠軍，亞軍則由台灣騎手林子嚴取得。

馮浩源跨欄時遇上意外。（林若勤攝）

幸好馮浩源及愛駒均無大礙。（林若勤攝）

馮浩源回勇摘季

翌早再戰亞洲青少年大獎賽，欄杆比挑戰賽高10厘米，卻難不到兩名港將。挾挑戰賽季軍餘威的鍾子翔首輪做出0罰分，而馮浩源亦只被罰1分超時罰分；次輪路線縮短，障礙滅少，罰分持續計算，時限亦更緊湊。今次由馮浩源先上場，做出49秒02被罰1分。之後首輪只有1分林子嚴做出44秒39，以時間優勢力逼暫列榜首的鍾子翔。再度「守尾門」的Vincent又一次展示良好抗壓能力，做出0罰分的47秒39，壓倒林子嚴封王。Edgar總結兩輪得2分罰分，亦足以贏得季軍。

鍾子翔在大獎賽奪冠。（林若勤攝）

鍾子翔（右二）與馮浩源（左二）在大獎賽穿金戴銅，並與馬會董事利子厚（中）合影。

鍾子翔感謝馬術團隊支持

7歲便開始習騎的鍾子翔，指愛上騎馬全因其獨特性：「馬術是唯一一項人與動物共同參與的運動。馬術既剌激又講究技術，當有出色發揮便感到興奮。」鍾子翔的坐騎「It’s A Gamble」為他帶來1冠1季，但原來賽前彼此只合作短短數天：「我在上周四才策騎此駒，幸運地我與牠很快便產生默契。」

Vincent在賽後訪問中多番答謝馬會對他的栽培：「能在5星級賽事策騎是夢想成真，感謝馬會給予我機會，還為我提供多方面的支持，尤其是優秀的馬術團隊，令我在場上只需保持冷靜，發揮穩定便可獲得佳績。此外我也要多謝一直支持我的母親和妹妹。」他更坦言，新設的兩項亞洲青少年賽事絕對有助他們成長：「本次賽事可讓我們互相切磋，取長補短，從而提升亞洲區馬術水平。」



鍾子翔首日以壓軸身份取得挑戰賽季軍。（陳天朗攝）

+ 8 + 7 + 6

馮浩源：要給自己和馬匹信心

從挑戰賽犯錯中改正，奪得大獎賽季軍，馮浩源一天內的心情有如坐過山車：「我覺得今次賽事整體表現尚可接受。首日的比賽不太暢順，犯下失誤墮馬，自覺做錯決定；今早跟自己說要冷靜點，控制自己作出正確決定，給自己和馬兒增添信心。」對於今屆賽道，Edgar直言甚具挑戰：「因為障礙物的組合不算太多，欄與欄的距離較長，時間限制卻很緊湊，要保持速度方可避免罰分。」

馮浩源父親（左一）今早親身到場支持愛兒。（陳天朗攝）

去年曾出戰阿根廷青奧的馮浩源，指青奧與大師賽稍有不同：「青奧賽事於室外草地進行，場地比這裏（亞洲博覽館）寬闊，兩者各具難關，如草地較為濕滑，這裏場地窄且沙地則考驗騎手調整節奏及轉彎。」

兩人下月初將出戰於上水雙魚河馬術中心舉行的國際馬聯場地障礙賽香港站賽事，繼續為港爭光。