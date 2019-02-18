【意丙】聯賽榜末球隊慘敗20球　7名年輕球員上陣　隊長兼任教練

今輪一場意丙聯賽出現極大比數的賽果，聯賽中游隊伍庫尼奧（Cuneo）竟然以20：0狂數榜末的Pro皮亞琴察（Pro Piacenza）。該支榜末球隊今仗僅得7名年輕球員上陣，加上未有任何教練帶領下，卻吃下一場慘敗。

意丙聯賽一共分成3組，庫尼奧及Pro皮亞琴察同處於意丙A組，暫列榜尾的Pro皮亞琴察比其他球隊少打數場，今場聯賽只是他們在今年的第2場正式賽事。Pro皮亞琴察在早前4場意丙聯賽亦因未足夠球員人數，而未能出賽，一旦他們再一次未能完成賽事，便將面臨逐出聯賽的可能性。

Pro皮亞琴察只能派出7名年輕球員上陣，結果慘敗20：0。（Twitter截圖）

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Pro皮亞琴察為免被逐出聯賽，所以他們即使未有完整的11人陣容，僅得7位球員亦要上場作賽。全隊僅派出7名年青球員出賽，並且未有任何教練的帶領下，他們的球隊隊長需兼任領隊。結果，Pro皮亞琴察遭受一場慘敗。

Pro皮亞琴察今仗除了僅得7人上陣外，球隊的隊長亦需兼任球隊領隊。（網上圖片）

庫尼奧面對陣容不整的Pro皮亞琴察，在上半場便極速攻入15個入球，全場一共轟入20球。庫尼奧隊中兩位球員分別攻入6球及5球，加上兩個球員連中三元，20球大破Pro皮亞琴察。

Meanwhile in the Serie C, Cuneo best Pro Piacenza 20-0. Pro Piacenza started with only 7 teenagers with one of them acting as player-manager. Cuneo led 16-0 at HT 🙈pic.twitter.com/yW3XXfzAJ6 — Dugout Asia (@DugoutAsia) February 18, 2019

據悉Pro皮亞琴察在去年8月起，至今未有如期發放薪金，約50萬的歐元的欠款，使一眾職球員向球會取消合約，所以才出現今仗僅7個球員上陣及沒有教練的尷尬場面。另外，意大利名宿馬甸尼的大兒子基斯頓馬甸尼（Christian Maldini）在今季亦曾效力Pro皮亞琴察，但他在去年12月上陣後未曾披甲，更在2月初轉投另一支意丙球會法諾（Fano）。