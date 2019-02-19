【英足總盃】普巴貢獻入球及助攻各一　助曼聯作客兩球淨勝車路士

今晨（19日）舉行的英格蘭足總盃16強，上演「紅藍大戰」，由車路士主場迎戰曼聯。雖然曼聯上仗於歐聯不敵巴黎聖日耳門，蘇斯克查上任後的不敗走勢告一段落，但今仗面對近況一般的車路士，結果由靴里拉及普巴的頭槌入球，兩球淨勝藍軍晉級，躋身足總盃8強。

曼聯的馬迪爾及連格在今仗同受傷患困擾缺陣，中前場由拉舒福特夥拍盧卡古，加上馬達及普巴進襲車路士的防線。另一邊廂，沙利依舊派出佐真奴任正選，與簡迪及高華錫合組中場線。今仗開賽前，亦有為早前離世的英格蘭傳奇門將賓士默哀。

沙利是役續派表現備受批評的佐真奴（右）出任正選。（Getty Images）

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+ 8 + 7 + 6

車路士是役在史丹福橋出戰，全場控球率（67%）及埋門數字（11：7）均較「紅魔鬼」優勝，但無法取得甜頭。車路士上半場最具威脅的攻勢莫過於大衛雷斯的直射罰球，今仗任正選的羅美路手槌打出不遠，柏度第一時間補射亦被該名阿根廷門將沒收。

車路士今場11次射門僅兩次中目標，但均被今仗正選的羅美路化解。（路透社）

力保不失的曼聯，先找到機會打開缺口，普巴在左路傳中，靴里拉擺脫馬高斯阿朗素的防守，近門頭槌頂入，在31分鐘先開紀錄。普巴除了交出助攻，在臨完上半場前，接應拉舒福特的傳中球，衝頂破網，助球隊在半場前領先兩球。

靴里拉的頭槌建功開紀錄，攻入他在曼聯的第20球。（路透社）

普巴即使面對國家隊隊友簡迪，無阻他今仗交出入球及助攻各一，領球隊作客報捷。（路透社）

車路士在下半場積極反撲，希古恩﹑夏薩特及柏度等人不斷向紅魔防線施壓，但三番四次攻門皆無功而還。結果，車路士未能在下半場收復失地，以0：2不敵曼聯，在足總盃16強止步，今仗同樣是沙利近10場領軍中的第5場敗仗。

沙利取得近10場賽事中的第5場敗仗。（路透社）

夏薩特全場亦製造不少埋門，惟未能攻破曼聯大門。（路透社）

普巴今仗交出入球及助攻各一，成為球隊今仗贏波的功臣，亦當選為今仗的最佳球員。蘇斯克查暫代曼聯主帥以來，普巴的表現與季初大相逕庭。曼聯在近12場不同賽事攻入28球，而過半數的入球，一共15球亦與普巴有關，該名法國中場在近12場貢獻9球及6個助攻。普巴今季在摩連奴麾下上陣20場，僅錄得5個入球及4個助攻，普巴的效率遠比季初為佳。

普巴在近12場交出9個入球及6個助攻，效率遠比摩連奴時代為佳。（路透社）

曼聯主帥蘇斯克查的不敗紀錄雖在上仗告終，但球隊的氣勢似乎仍能保持。蘇斯克查表揚球隊上仗失利後，今場勝仗是極佳的反彈，亦希望今仗為球隊帶來信心，面對餘下的「魔鬼賽程」，「球員上下在訓練時表現不俗，球員們在落敗後仍找到平衡，未有因此而過於急進，所以我對球隊表現極為滿意。我希望今場勝仗帶給我們正面的影響，面對餘下的各場硬仗。我亦希望於足總盃再進一步，以決賽為目標，但8強作客對狼隊並不容易應付。」

蘇斯克查希望今仗為球隊重建信心，在未來的「魔鬼賽程」中延續強勢。（路透社）

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