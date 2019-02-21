【D1田徑．男拔．謝俊賢】從長跑中成長　誓為男拔力爭團體連霸

長跑是歷練，旅途艱辛；長跑是學習，過程令人滿足，一眾跑手如是說。 跑過無數學界賽道，長跑成為自己的成長之路，拔萃男書院中五生謝俊賢如是說。 去年港九學界D1田徑賽的兩金得主，將自己於田徑場上的苦與樂娓娓道來。

男拔長跑運動員—謝俊賢（洪嘉徽攝）

早上5時，許多人仍在被窩中安眠，但謝俊賢（Michael）已要準備訓練，「幾乎每日都要訓練，如果有早課就要早上5時起床，不然訓練過後上學就會遲到。」

長跑就是一分耕耘一分收穫，Michael的成就同樣要靠長年累月的訓練，「長跑是一項靠意志的運動。」這話當然包括堅持早起的意志。

男拔的田徑場有時會成為Michael的晨跑地點。（洪嘉徽攝）

以拔萃之名 獲得力量 更有成長

跑，使謝俊賢從支持聲中獲得力量，應對壓力。一個中學生刻苦訓練之餘，還要兼顧學業，壓力不小，能頂得住這壓力，師生的呼聲居功不少，「來到港九D1田徑賽前後，學校老師都會體恤我們這班運動員，容許我們在讀書上放慢腳步，更會到場為我們打氣。」除了老師之外，同學、舊生支持同樣重要，「就算是一些專項不是體育的同學，都會非常支持我們；還有一班舊生，放下工作都會到場支持。每年當我跑到最後直路時，如果有男拔師生、校友的支持，一定可以令我堅持到終點。

長跑是一項靠意志的運動。 拔萃男書院 謝俊賢

背負男拔之名，謝俊賢在港九D1田徑賽誓要創出佳績。（洪嘉徽攝）

背負男拔萃之名而跑，更令謝俊賢成長：「來到拔萃讀書，讓我明白到為人謙虛的重要性。不能看不起人，更不能看不起自己，每個拔萃學生都有其特別之處，在這裡我們互相學習，互相砥礪。」

從訪問對談可見謝俊賢謙厚的性格。（洪嘉徽攝）

以拔萃之名 誓破紀錄 延續偉業

港九D1田徑賽在即，Michael透露校內大戰氣氛日漸緊張，「田徑隊都加緊訓練，開始為港九D1遴選，一班學生運動員都需要『走堂』訓練，校內討論賽事的聲音亦愈來愈多。」

談到今年目標，這名去年兩金得主信心滿滿，「雖然今年主要對手喇沙（書院）短跑實力強勁，擁有許多港隊成員，但我們會做到最好，以團體冠軍為目標，絕不能中斷師兄創下來的偉業。」就個人而言，他希望繼去年後再破男子A Grade 5000米的學界紀錄。

每年港九D1田徑賽都是男拔其中一項最重要的比賽。（洪嘉徽攝）

運動員往往最怕遇上「樽頸位」，如何不斷成長為他們必習之課。透過長跑、透過男拔，謝俊賢迎來人生中的蛻變期。人生尚有漫漫長路，恍如長跑路一樣，只要謝俊賢擺正心態，絕對能夠在田徑場上突破自己，在港九D1田徑賽場上為男拔增光。

我們會做到最好，以團體冠軍為目標，絕不能中斷師兄創下來的偉業。 拔萃男書院 謝俊賢

不斷成長，希望謝俊賢能繼續向出色長跑運動員之路進發。（洪嘉徽攝）