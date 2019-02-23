【足球精英賽】董之英意外下馬　吳子安兩撲12碼成湯國華晉級英雄

由於週二天氣惡劣關係，全港學界足球精英賽16強延至今日（23日）於蒲崗村道足球場舉行，頭場兩支傳統足球勁旅仁濟醫院董之英紀念中學及喇沙書院分途出擊，分別迎戰元朗區代表伊利沙伯中學舊生會湯國華中學及張振興伉儷書院，結果命途各異。喇沙以1：0險勝早於上半場十人應戰的張振興，至於董之英法定時間內與湯國華僅賽和2：2，於互射12碼階段更以1：3不敵，16強止步。

董之英全場圍攻，控球權佔絕大部份。然而，湯國華今場防守頑強，令董之英久攻不下，更被湯國華中場呂卓芹於上半場一次罰球直入攻破大門。落後一球的董之英繼續急攻，結果「幸運之神」為他們追平，右翼鄒耀恒傳中「貼門」反成入球，董之英半場追和1：1。

呂卓芹（35號）射入今場個人第二球後與隊友慶祝。（徐焌然攝）

前港超門將「甩碌」

換邊後，曾效力傑志一隊的董之英門錯黃梓豪犯下大錯，出迎解圍時「跣腳」，導致呂卓芹遠射空門得手，個人梅開二度。其後雖然董之英憑翁煦濤罰球直入再度追平，但比賽法定時間賽和2：2，需要以互射12碼決勝。

湯國華門將吳子安則於互射12碼階段成為英雄，撲出2球由董之英球員主射12碼，加上湯國華四輪12碼悉數中鵠，令這支元朗區亞軍於互射12碼階段以3：1擊敗董之英，爆冷殺入八強。

擅長撲12碼的黃梓豪，今場居然未能撲出任何一個12碼。（徐焌然攝）

撲出最後一球12碼後，吳子安與湯國華隊友慶祝。（徐焌然攝）

雙方門將較技

賽後晉級功臣吳子安表示，互射12碼前心裏只有一個想法：要贏黃梓豪！他表示：「我跟他（黃梓豪）曾是太陽飛馬青年軍的隊友，他真的是一名非常出色的門將，所以今次有機會可以跟他同場較量，心中自然希望可以勝過他。」黃梓豪以撲出12碼技術了得而成名，吳子安今場可謂技術性擊敗倒手。

爆冷出局後，董之英球員不禁垂頭喪氣。（徐焌然攝）

至於黃梓豪則大方恭喜湯國華晉級，「今場已隊未能發揮出最佳表現，而對方防守亦非常專注。今年是我最後一年參加精英賽，以這種結局告別學界當然可惜，但我會視之為自己足球生涯的一部份，希望湯國華能在精英賽走得更遠。」識英雄重英雄，黃梓豪雖然於比賽落敗，但仍祝福對手，其體育精神可嘉。

至於湯國華八強對手則為憑著張展誠一戰定江山，以1：0擊敗張振興的喇沙書院。

湯國華晉級功臣吳子安（左）、呂卓芹（右）。（徐焌然攝）