【足球精英賽】香港華仁一輪遊　南島晉級對神奇黑「瑪」

全港學界足球精英賽今日（23日）於蒲崗村道足球場舉行，今屆港九D1亞軍「學界李斯特城」香港華仁書院未能於精英賽延續其神奇之旅，16強以0：1不敵南島中學，黯然出局。

今場香港華仁早早落後，開賽僅6分鐘南島便由Doyle Liam「執雞」補中，領先1：0。其後兩隊互有攻守，香港華仁欲壓前進攻卻未能有效組織攻勢，缺乏攻門的情況下落後一球完半場。

港華 僅靠死球製造機會

下半場香港華仁僅能靠死球換取入球機會，頻頻以界外球「手榴彈」攻勢將球送至對方禁區，可惜均未能造成威脅。臨完場前10分鐘，中場譚志鏗一記罰球又被南島門將Lam Aulic救出。最終香港華仁以一球僅敗，校史首度晉身精英賽只能「一輪遊」。

董之英互射12碼不敵湯國華 爆冷16強止步

張柏軒（9號）今場多次犯挸，最終在下半場24分鐘領黃。（徐焌然攝）

眾多香港華仁同學及家長到場支持。（徐焌然攝）

隊長盼來年繼續支持華仁

雖然香港華仁全隊以中五球員為主，唯獨隊長李昀峻即將畢業，換言之今日將會是他第一場以及最後一場精英賽，表示今場將留有遺憾，「雖然沒有跟隨球隊往泰國集訓，但在香港我亦有勤加練習，練好體能。今場未能夠將自己能力發揮至最佳，才讓我不甘心。」這名中六生表示球隊今場有點怯場，影響表現，「我希望之後香港華仁足球隊能夠放膽去踢，不要讓我失望，畢業後必然會回來支持球隊。」雖然臨別在即，但李昀峻依然希望傳承華仁精神。

受到場邊華仁支持者謾罵，南島中學門將Lam Aulic舉起0：1手勢反擊。（徐焌然攝）

譚志鏗罰球未能破網，成華仁落敗關鍵。（徐焌然攝）

門將羅澔陽則認為球隊欠運，「今場球隊與對手可算是『五五波』，但最後卻未能勝出比賽，我非常不甘心。」港九D1決賽令香港華仁成名，偏偏成為他們壓力的來源，「也許球隊背負著港九亞軍的名號，全隊球員都比以前更大壓力。」

至於今場小勝一球的南島，八強將會對神奇黑「瑪」觀塘瑪利諾書院，觀瑪全場與裘錦秋中學（葵涌）踢成0：0，互射12碼以5：3淘汰對手晉級。

完場後，南島門將Lam Aulic再次挑釁華仁支持者。（徐焌然攝）