【足球精英賽】上屆冠亞軍齊出局　體藝門將：以為是最後一場學界

學界足球精英賽16強繼續爆冷！今日（23日）於蒲崗村道足球場舉行的全港學界足球精英賽，繼早上沙西區皇者仁濟醫院董之英紀念中學及港九D1亞軍香港華仁書院16強止步後，上屆精英賽決賽隊伍—西島中學及拔萃男書院分途出擊，分別面對港島中學及賽馬會體藝中學。 體藝最終憑着驚人防守力，全場守和男拔0：0，最終互射12碼以4：3淘汰男拔出局；而西島則以3：5不敵港島中學。

男拔對體藝的對壘甫開賽便形成攻防戰，去年精英賽亞軍男拔取得絕大部份控球權，可惜具威脅的埋門欠奉。反觀體藝死球攻勢更有效，上半場中段「體藝美斯」陳傲軒一記罰球直飛右上角，卻被男拔門將顏翱天飛身撲出。其後男拔前線球員甘亮志（Lucas）傷出，進一步削弱其攻力，半場兩隊互交白卷。

換邊後男拔繼續保持控球權，他們面對體藝密集式防守卻難以造成有威脅的射門，而體藝卻憑幾次快速反擊險些得手。雖然男拔於下半場中段換入剛傷癒的主力林樂賢（Jerry），仍難扭轉和局。

港英混血兒甘亮志上半場傷出。（徐焌然攝）

「體藝美斯」陳傲軒（10號）這一記罰球，險些收死男拔門將。（徐焌然攝）

進入互射12碼階段，頭五輪體藝與男拔各有兩輪射失，進入「突然死亡」，隨着體藝門將何家俊撲出陳俊洛的12碼後，體藝終完成淘汰男拔的壯舉。

急需入球的男拔，尾段更將中堅葉卓文推前，加強前場制空力。（徐焌然攝）

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體藝門將何家俊：足球生涯將於精英賽後完結

體藝的晉級功臣、門將何家俊賽後高呼無憾，「今年是我第一年踢精英賽正選，能夠16強淘汰拔萃，可謂一生無憾。原本打算完成今屆精英賽後便不再踢足球，感謝一班隊友令我的學界回憶更加完美。」他指出球隊賽前部署充足，志在爭勝，「賽前球隊對今場的防守部署、12碼安排已經排練過很多次。賽前每個人都以為我們實力不足，以為我們一定會輸，令我更想贏。」這名中六生的足球生涯雖然正在倒數，但今屆精英賽或許令他畢生難忘。

何家俊（綠衫）於互射12碼階段建奇功，為體藝晉級英雄。（徐焌然攝）

淘汰大熱門男拔，體藝上下興奮莫名。（徐焌然攝）

「美斯」難忍雙腳抽筋

至於「美斯」陳傲軒，於比賽末段因雙腳抽筋而被換離場，賽後他坦承今場是一場非常艱難的比賽，「從未試過踢一場如此艱難的比賽，亦從未試過雙腳抽筋。第一次抽筋時都很想捱下去，但之後真的忍受不了。」這名中四生認為球隊贏在決心夠大，「體藝精神，永不放棄。今場我們做到了，可見我們決心比對手大得多。」

每當「體藝美斯」於前場持球，定必引來多方夾擊。（徐焌然攝）

男拔一方自然愁雲慘霧，中六生「沙維」鄭進泓賽後哭成淚人，而林樂賢則表示遺憾，「可惜的是我剛剛傷癒，沒法為球隊踢足全場。假若我明年選擇投身職業足球，這場敗仗令我未能為學校捧起精英賽冠軍，將會是我人生一大遺憾。」

Jerry透露，本來希望明年投身職業足球，但學體會規定學界球員一旦與球會簽定職業合約，就不可參加學界賽事。由於男拔今年精英賽16強止步，希望明年領校捲土重來的Jerry稱，將再三考慮前程。

「沙維」鄭進泓今場面對嚴密防守，無計可施。（徐焌然攝）

衛冕冠軍西島（藍衫）不敵港島，精英賽16強止步。（徐焌然攝）