【D1田徑．喇沙．陳政鋒】「跑癡」的最後探戈　誓領喇沙重奪冠軍

與全場總冠軍睽違六屆，今年喇沙田徑隊志在重奪王座。 去年三金得主陳政鋒將今屆學界D1田徑賽視為最後機會。 到底喇沙書院能否一破對手壟斷，奪回榮耀？

喇沙田徑隊隊長陳政鋒（朱潤富攝）

「田徑從小便佔據我生命的一大部份。」與絕大部份運動員一樣，陳政鋒（Michael）的田徑路始於幼年時，由單純玩樂性質，到小學開始參加校隊作正式訓練，Michael慶幸自己能夠升讀喇沙，「與其他學校不同，喇沙有一個自家的運動場。作為一名非常熱衷跑步的運動員，在這裡訓練能夠給予我家的感覺，在喇沙運動場跑步，就像回到家，做自己最愛的事。」

喇沙運動場對陳政鋒的重要性，就如他的家一樣。（朱潤富攝）

從小愛上跑步，陳政鋒至今熱情未減。（朱潤富攝）

在喇沙運動場跑步，就像回到家，做自己最愛的事。 喇沙田徑隊隊長 陳政鋒

「跑癡」不跑不開心

陳政鋒有多熱衷跑步？從他這次經歷可知一二，「有一段時間我受到傷患困擾，不能跑步，故當時非常不快樂。直至傷癒後第一次穿上釘鞋，當刻感覺異常興奮。」現時陳政鋒已經做到「一日不跑步，便覺語言無味，面目可憎」的境界，「跑癡」之名捨他其誰？

回想傷癒後首次穿上釘鞋，陳政鋒面上仍有一絲興奮神情。（朱潤富攝）

擔起隊長重責 是壓力更是光榮

去年陳政鋒一跑成名成為三金得主，三面金牌當中以400米欄決賽最難忘，「賽前沒有預想過自己能夠贏得金牌，因為自己主項不是跨欄，而對手（梁承傑）則是跨欄好手。還記得跑完頭300米後，已經被他『放甩』約10米。然而跨完最後一個欄後我用盡全力壓線，最終以0.01秒之微奪金。」

場上英姿颯颯，但Michael去年首次成為喇沙田徑隊隊長，場外要領導隊友卻不輕鬆，「做隊長需要叫喊口號，又要公開講話，起初確實有點怯場，但能夠成為這一支高水平田徑隊的隊長，絕對是我的榮幸。」來到中學生涯最後一年，陳政鋒每次叫喊口號都像倒數一樣。

背負喇沙之名，陳政鋒當然感到有壓力。（朱潤富攝）

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能夠成為這一支高水平田徑隊的隊長，絕對是我的榮幸。 喇沙田徑隊隊長 陳政鋒

陣容鼎盛 劍指全場總冠軍

對比之前五年，陳政鋒自言今年是喇沙田徑隊最有野心的一年，「今年A Grade運動員的能力非常高，100米有馬景揚、200米有馬志輝，400米有我，而且今年我們知道如何將分數拉開較遠。」

喇沙上一次奪得全場總冠軍已經是2012年，近年都只能排第二，Michael當然心有不甘，「每年都想拿到團體第一這個榮譽，雖然每年都盡了自己能力，但往往與冠軍都是失諸交臂。來到最後一年，希望我們能夠把持對勝利的渴望，力爭全場總冠軍的殊榮。」全隊上下一心，兄弟班挑戰冠軍，正正體現出「喇沙精神，不死靈魂」。

即將畢業的陳政鋒，迎來其最後一次的學界田徑賽。

多名喇沙田徑主力，包括陳政鋒都會於今屆學界D1田徑賽後畢業，換言之今年將會是他們最接近全場總冠軍的一年。

登上王位，還是繼續屈居第二，或許只在幾分之差，且看陳政鋒能否帶領喇沙田徑一破壟斷。

連續六年屈居第二，且看陳政鋒能否帶領喇沙捧起全場總冠軍獎盃。（朱潤富攝）

敬請留意3月8日《01體育》網上直播港九區D1中學校際田徑賽決賽日，香港01 app及網頁9點正開始正播，旺角波鞋街 THE FOREST 11點會開始同步在大熒幕直播。

一齊為學界運動員打氣！

港九區D1中學校際田徑比賽​ 賽事資訊

地點：灣仔運動場

第一日：27/2/2019

第二日：5/3/2019

決賽日：8/3/2019 （01體育全日直播）

01體育網上直播「港九區D1中學校際田徑比賽2019」

日期：2019/3/8

時間：0855-1130 學界D1田徑決賽日（上午比賽）

1255-1600 學界D1田徑決賽日（下午比賽）

收看直播及重播方法：

網站

https://www.hk01.com/zone/3/%E9%AB%94%E8%82%B2手機及平板電腦

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