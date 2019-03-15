【01齊跑．跑步平台】幾個動作成為01跑手　同步跑步數據換獎品

「01齊跑」由01體育和01產品開發部門共同開發，目的是讓跑步變得更有價值。何謂之更有價值？將跑步里數換禮物如何？

有點心動想加入「01齊跑」？心動不如行動！只要幾個步驟，就可投身01跑手行列：

1）進入HK01 App，並在下方的導航列選擇「服務」（中）。 2）選擇「01齊跑」 3）進入歡迎頁，接直選擇下方「馬上成為01跑手」。（如果你選了「稍後設定」，入到去主頁，也可選正下方的「數據同步」） 4）若未登入成為01無限會員，須先完成登入/註冊，然後按下方的「綁定裝置」，若已經登入會員，會進入綁定裝置頁。 5）在綁定裝置頁： a）iPhone用戶：會見到「Apple Health」同「Garmin」兩個選擇 b）Android用戶：只會見到「Garmin」一個選擇 6）不論你選擇哪一個裝置，如果未成為01會員，就必需先做會員登記（貼士：揀手機號碼登入最快捷方便）；而已經是會員，或已經完成登記： a）選擇Garmin：要求綁定Garmin帳戶 b）選擇Apple Health：進入Apple Health存取資料權限頁，按「開啟所有類別」然後按右上角的「允許」。 7）我真係恭喜你呀！你已經成功加入01跑手行列！

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Project 01跑手早前率先試用，也遇上一點問題，大家可以看看以下的Q&A環節，看看會否幫到大家。

明明我昨日才跑了轉10K，何解我新加入之後，它顯示本月跑步時間和總里數皆為「0」？ 01跑手 - 瑞斗

跑手們稍安無躁，「01齊跑」的所有數據，皆由成為01跑手並綁定裝置開始計算，所以記得在成為01跑手之後即刻跑一轉啦！

呃人！我拎住iPhone跑，但都無Sync到我Apple Health啲Data！ 01跑手 拜仁

因為Apple Health本身不懂得紀錄跑步數據，所以拿着iPhone跑，是不會於「01齊跑」度Sync到跑步數據。

要點做？可以先下載坊間專業的Running App，例如：Nike Run Clun（NRC）、Strava、Runtastic、Runkeeper等等，再將佢地同Apple Health綁定（多數係設定頁面都有「合作夥伴」、「應用程式」之類的選擇，撳入去就可以完成設定），之後跑步時使用這些Running App，掌握自己的跑步資料，不過要憑里數換獎品，就要玩「01齊跑」！

入到Apple Health，在下方選擇來源（Sources），就會見到所以和Health綁定的App。好似這位跑手，就將Nike Run Club的跑步數據同步到Health，01齊跑亦向Health索取數據。

點先可以參加N月訓練此類「個人目標」？撳唔到入去喎！ 01跑手 - 路斯

「01齊跑」的所有「個人目標」都是自動參加，換言之只要你馬上跑一轉並同步跑步數據，就可以自動挑戰不同的個人目標。個人目標分兩種：

1）一次過訓練：在限時內完成目標里數，可以獲得獎章

2）分階段訓練：是一次過訓練的Upgrade版，每次限時內完成目標里數，除了可以獲得虛擬獎章，亦會啟動下個階段訓練，繼續晉級過關打Boss！

有兩個挑戰活動的獎品都好吸引，我可唔可以同時參加曬佢？ 01跑手 - 啫匙

Sorry呀啫匙，01齊跑平台暫時是不可以讓跑手同時參加兩個或以上的挑戰活動。

如果你已經參加了活動A，但想先轉玩活動B，可以先到活動A按「暫停參與」，而你在活動A所跑的里數，亦會暫存在活動A內直至活動完結。然後到活動B按「參與挑戰」，由於活動A的里數並不會帶到活動B，所以活動B的里數會由0開始。

期間，你亦可以隨時暫停為活動B儲里數，回到活動A按「繼續參與」 ，在暫存里數上繼續努力。

點解Brian用Garmin錶一入「01齊跑」就已經Sync晒數據，我用Apple Health就無自動Sync到？ 01跑手 - Ken

的確，由於Garmin本身系統可以設定為，可以自動同步數據（這個功能是要在Garmin那邊做自動同步設定），故此，有作此設定的Garmin用戶，數據是可以自動同步到「01齊跑」。

但相對Apple Health本身系統並無此設定，所以綁定Apple Health的用戶就要麻煩一點，每次入「01齊跑」都需順手撳一撳正下方的「同步數據」。唔該曬～

唉吔，我要將我個高貴美麗嘅靚樣，Show番係個Profile Pic度，但「設定」無得編輯？ 01跑手 - 涼涼

不好意思～目前係「01齊跑」只可以編輯同身高同體重。

但涼涼要換靚樣，也不是沒有方法的。

想編輯個人圖像同暱稱，要先從「01齊跑」主頁按左上角返回「香港01」；回到服務頁後，按右下角的「我的」＞「我的個人主頁」＞「編輯」，在這裏就可以更改個人圖像同暱稱等。