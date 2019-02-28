【足球精英賽】湯國華把握僅有機會挫喇沙　誓進軍旺角場

全港學界足球精英賽今日（28日）於蒲崗村道足球場上演8強，「黑馬球隊」伊利沙伯中學舊生會湯國華中學再有驚人表現。今日8強面對喇沙書院雖然全場退守，但仍憑著全場唯一攻門機會得手，以1：0小勝對手，校史上首度殺入足球精英賽4強。繼16強淘汰仁濟醫院董之英紀念中學後，接連擊敗兩支傳統足球名校，難怪湯國華門將吳子安賽後感動落淚。

與上場對董之英戰術相近，湯國華今日甫開賽便刻意死守，務求以密集防線阻礙喇沙組織攻勢。湯國華的防守戰術更獲得「幸福之神」相佐，喇沙進攻重心蘇荻安接應傳中頭槌攻門中柱彈出，倘若喇沙能夠先開紀錄，相信賽果將不盡相同。

喇沙前鋒蘇荻安今場表現出色，但上半場頭槌攻門欠運中槌。（徐焌然攝）

伊利沙伯中學舊生會湯國華中學以1︰0擊敗勁旅喇沙書院圖輯（按圖放大）

+ 9 + 8 + 7

喇沙門將一失足成千古恨

上半場兩隊互交白卷，下半場喇沙佔盡控球，卻因門將林宗瀚一次失誤「致命」—湯國華死球傳入禁區，門將林宗瀚出迎時「甩手」，湯國華前鋒黃啟聰「掃把腳」射入空門，湯國華全場僅得一次正式攻門機會便得手。落後一球的喇沙銳然反撲，但蘇荻安兩次遠射被湯國華門將吳子安一抱入懷。臨完場前喇沙獲得絕佳機會，翼鋒劉君正單刀高出，最終湯國華再次憑著超水準的防守反擊淘汰對手，昂然晉身4強。

後備入替的黃啟聰（右）一箭定江山。（徐焌然攝）

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球證鳴哨完場之時，湯國華足球隊上下從後備席衝出來慶祝。（徐焌然攝）

吳子安：球隊有火！

賽後感動落下男兒淚的湯國華門將吳子安解釋流淚原因，「人生第一次殺入4強，難以形容頃刻心情。」面對喇沙強攻，這名門將盛稱隊友發揮，全靠他們才能打敗對手，「喇沙實力非常強，隊中有幾個港隊成員。猶幸今場球隊防守發揮跟上場（對董之英）一樣，踢出超水準表現，而且球隊心態比去年『有火』。

完場之際，喇沙後備球員均非常緊張。（徐焌然攝）

上半場後備出場的黃啟聰今場成為奇兵，賽後他坦承害怕射失，「那一球面對空門，其實自己非常害怕射失，因為深知這球非常重要。」至於今場狀態回勇的喇沙前鋒蘇荻安，賽後難掩失望，抱頭痛哭，「被對方爆冷踢出局固然可惜，但至少自己今場已經盡力。」

晉身4強的湯國華足球隊，將會面對以3球大勝的南島中學，4強賽事將於3月3日舉行。

全港學界精英足球賽賽程。（01美術製圖）

湯國華門將吳子安賽後感動落淚。（徐焌然攝）