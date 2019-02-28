【網球】費達拿激戰三盤晉級　力爭8度杜拜封王　錦織圭爆冷出局

杜拜網球錦標賽的首兩號種子球手，錦織圭及費達拿一同與對手力戰三盤分勝負，但二人的命運各異。 頭號種子錦織圭對戰波蘭球手荷格治，力戰三盤後落敗；費達拿則連續兩圈戰足三盤，擊敗華達斯高晉級，力爭第8度於杜拜封王。

頭號種子身份出戰杜拜網球錦標賽的錦織圭，在首圈直落兩盤擊敗柏利，在次圈與波蘭球手荷格治（Hubert Hurkacz）交手，二人在今仗前未曾對壘。錦織圭在首盤末段率先打破對手的發球局，但他卻未能保住發球局，被荷格治先取一盤7：5。

頭號種子錦織圭今仗與荷格治戰足三盤，以1：2不敵對手出局。（視覺中國）

錦織圭的第一發球得分率僅得六成，未能牽制對手。（視覺中國）

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該名日本球手在次盤不敢怠慢，連破對手兩個發球局，雖然及後再度失守，他在盤末把握破發分，以7：5扳成盤數1︰1平手。不過，錦織圭並未能穩守發球局，在最後一盤再兩度被破發，結果再輸一盤2：6，爆冷在次圈止步。

錦織圭今仗多次未能保住發球局，成為今仗輸波的主因。（視覺中國）

2號種子費達拿在首圈與哥舒利巴（Philipp Kohlschreiber）打足三盤晉級，他在次圈亦要戰足三盤。「瑞士天王」的次圈對手是西班牙的華達斯高（Fernando Verdasco），費達拿在往績上佔盡上風，6次對賽皆擊敗對手，費達拿在今仗同樣旗開得勝。雙方在三盤賽事中，同樣僅以一個破發分定勝負，結果費達拿以6：3﹑3：6及6：3擊敗華達斯高，晉級8強。

費達拿連續兩圈戰足三盤晉級，在今仗兩度打破對手發球局奠勝。（路透社）

費達拿今仗擊敗華達斯高，使他在杜拜取得第50場勝仗。費達拿在2003年首奪杜拜賽冠軍後，多年來7度揚威杜拜，今年將力爭第8度封王。另外，一旦費達拿再奪冠軍，將會是他職業生涯第100個ATP錦標。另外，在澳網淘汰費達拿出局的施斯柏斯，同樣打入8強，有望在決賽與費達拿再次交手。

費達拿保持與華達斯高交手的不敗紀錄，下一圈將與富楚域治爭奪四強席位。（路透社）

費達拿下圈將與匈牙利的富楚域治（Marton Fucsovics）爭奪準決賽席位，他指該名匈牙利球手並不容易應付，「富楚域治具有力量，當年我與他曾在蘇黎世一同練習，我們亦曾在去年的澳網交手，他一直在進步，所以今仗對我將是一大考驗。」