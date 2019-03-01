【棒球】香港隊的罕見入籍兵　何華生從狹小空間尋找大世界

香港棒球員何華生，全名Matthew Holliday，美中混血，香港出生，自小持美國護照，近年轉成特區護照，是香港棒球隊罕有的「入籍兵」。回想去年雅加達亞運，他在勁敵韓國職投手上打出全壘打，我們就決定採訪他。 如果每個人都有自己的關鍵字，何華生的關鍵字就是「矛盾」。 「香港棒球發展或許不利我，但亦因為香港棒球，我才能在大舞台演出。」 攝影：羅君豪

「Pikachu、Pikachu、Pikachu」，晚上晒草灣棒球場，總會聽到人喊「比卡超」，原來他們在叫何華生，雖然我不知道這花名從何來，但只要看見過華生的練習，大家都可以理解，身形肥厚但轉身動作猶如比卡超的「鐵尾絕招」，動作可愛又實用。棒球場上，華生用穩定防守和深遠的全壘打帶給球隊勝利；棒球場外，華生性格幽默，帶給大家歡樂。他絕對是香港棒球隊的比卡超，戰鬥時以「十萬伏特」戰勝對手，不用戰鬥時有著可愛外形。這個高大的比卡超，也大讚港隊眾隊友是「NICE GUY」。

何華生身形胖胖的，但動作十分敏捷。（羅君豪攝）

「因為語言問題，我在港隊曾有一段時間受到冷落。」華生輕鬆說道。雖然華生是土生土長的「香港人」，但因為在國際學校接受教育，他近乎半點廣東話也不懂，而且不是從小就在港隊受訓，他是因為所屬球隊與港隊打練習賽，被港隊的區教練賞識，才成為港隊一員。故此剛加入港隊的華生，沒有認識什麼隊友，彼此溝通不多，所以隊友都不大了解他，猶幸華生沒有因為受到冷淡而放棄香港棒球隊，「過了一年，大家相熟了後，他們都對我很好，他們的英文也很好，亦教很多廣東話」。

何華生（左二）不諳廣東話，但他性格友善，在更衣室是隊友焦點。（羅君豪攝）

何華生打擊力足以令他走上職業路。（羅君豪攝）

矛盾在場外

「小時候看電視，對棒球感興趣。」華生8歲開始對棒球產生興趣，他坦言最初認為自己不太有天份，只是享受比賽氣氛，直到在比賽中擔任投手，才發現自己真真正正愛上棒球，認為要認真對這件事，但香港棒球發展情況，令他的棒球路不易走。

23歲的何華生是香港棒球隊少有的入籍兵，他放棄特區護照，轉投香港隊。（羅君豪攝）

「Hong Kong can play！」這是華生給香港棒球隊實力的評價。話雖如此，華生亦坦白分析香港棒球發展，他認為香港有不少潛力球員，現在大半港隊都「Semi Pro」的實力，所以認為香港更需要指導的人才，他亦對亞運時的外籍教練Tom有點不捨：「Tom的棒球資歷十足，在比賽會做對決定，就算結果未如理想，都會大膽嘗試，這正正是美式棒球的行事方法。」

何華生家境不俗，但性格和打扮十分成熟穩重，不會浮誇；這方面，遠在日本的香港棒球小子溫子賢需要學習。（羅君豪攝）

+ 5 + 4 + 3

筆者與華生在美國會訪談，聽到上述時我咬着漢堡停頓了，過了一會，筆者大膽問「你覺得在香港作為棒球起點，會否拖了後腿」，華生直說：「香港棒球很少實質的比賽數據，高強度比賽也很少，每天只在棒球場練習，但練習質量不高。」筆者聽後放下漢堡包問：「可以寫嗎？」他只是一句「That’s fine」，雖然華生痛斥了香港棒球發展，但他從沒忘記香港帶給自己很多機會：「如果沒有香港隊，自己也不能對上日本、韓國、台灣的職業選手，也不能到亞運等大舞台發揮，還有我知道香港棒球向着正確方向發展。」

吃過這頓在美國會的午餐，採訪也結束了，華生補說：「我將會到美國見水手的球探，還有不同的獨立聯盟球探。」這句話，成為下篇文章的關鍵字。