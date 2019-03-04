【英超】車路士挫富咸　阿列沙巴拿加復任正選　希古恩佐真奴建功

車路士周日（3日）作客富咸，上仗被雪藏的門將阿列沙巴拿加復任正選。 希古恩及佐真奴二人上半場各建一功，「藍戰士」最終以2：1擊敗對手，取得二連勝。

車路士門將阿列沙巴拿加於聯賽盃決賽，爆出拒絕被換離場的鬧劇，在上仗被收起作後備及罰款後，今戰復任正選。「藍戰士」20分鐘就由希古恩建功，這名阿根廷射手接應艾斯派古達的地波傳中，第一時間射入網。

希古恩入球先開紀錄。（Getty Images）

阿列沙巴拿加復任正選。（路透社）

不過，富咸在7分鐘後，就憑角球追和，哥林張伯斯伏兵遠柱無人看管，輕鬆一射追和，阿列沙巴拿加無從挽救。賽事回到起點只是4分鐘，車路士就再次改寫紀錄，夏薩特左路發難，避開對方守衛後橫傳到禁區頂，後上的佐真奴一燙入網，半場以2：1領先。

哥林張伯斯入球一度為富咸追成平手。（Getty Images）

施斯隆完場前食詐胡

換邊後，富咸試圖取回主導，阿歷山大米祖域59分鐘的勁射僅告高出，卡亞尼、賴恩施斯隆先後嘗試埋門，都被阿列沙巴拿加救出。主隊力圖反撲，不停壓前，無奈始終未能扭轉局面，完場前更有施斯隆越位「食詐胡」，終以1：2不敵車路士。