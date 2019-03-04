【體物寫志】廣告大戰　Skechers登報揶揄「占士2.0」著爆鞋

杜克大學「超新星」威廉臣（Zion Williamson）著爆鞋事件繼續發酵，運動品牌Skechers日前在報紙刊登「Just Blew It」廣告，大有指桑罵槐的意思。這雙爆裂的PG 2.5，現實又可真如廣告所批度不堪嗎？

杜克大學的18歲大前鋒威廉臣（Zion Williamson）今季冒起，擁有6呎7吋、285磅的身高體重；出眾的身體對抗、彈跳和速度、以及高中三年級時已做到場均36.8分、13個籃板的數據等「關鍵詞」，「杜克怪物」以強悍的球風雄霸NCAA，因而得到外界冠以「勒邦占士2.0」的美名，更加是NBA狀元的大熱門之一。

這個「準狀元」近月再受到關注，卻非關乎什麼震撼表現，而是來自他腳上那雙破裂的Nike PG 2.5。上月21日，杜克大學主場大戰籃球之神米高佐敦（Michael Jordan）母校北卡羅萊納大學，威廉臣落場僅36秒便在一次轉身中扭爆波鞋，導致膝蓋受傷，提早離場。外界正在討論威廉臣是否應該好好養傷，為準備NBA選秀而暫時避戰餘下的NCAA賽事之際，運動品牌Skechers昨日（3日）突然「加入戰團」，在多份報章體育版面和網絡上刊登一雙左腳鞋側破裂籃球鞋的「Just Blew It」廣告，大有指桑罵槐的意味。

Skechers在多份報張刊登富挑釁性的「Just Blew It」廣告。（網上圖片）

向來偏好「挑釁性」廣告風格的Skechers，今次在廣告畫面顯現了一雙破波鞋，將Nike的「Just Do It」換成「Just Blew It」和「We won’t split on you」的廣告文宣，此舉無疑令人直接聯想到威廉臣的爆鞋事件，從中暗批Nike產品質素。威廉臣當日穿著的籃球鞋PG 2.5，是雷霆球星保羅佐治（Paul George）的signature shoes系列，意外後，這款波鞋的「真正主人」非常關注，他在訪問中回應自己得悉事件後，立即聯絡品牌，了解是否設計出了問題。

「超新星」威廉臣早前在比賽中扭爆波鞋，膝蓋受傷離場。（路透社）

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事實上，這款球鞋設計存在缺陷的可能性並不大，原因是PG系列無論在NBA、NCAA還是一般草根籃球員間，普及率甚高，從2017年系列推出開始，每季NBA平均有40個球員穿PG系列作賽，是現役球員signature shoes系列的最高比例。今年1月，PG 3已經推出市場，下一代的設計工作亦進行中，卻從未聽聞同類的「爆鞋」事件，這次意外應該純屬不幸；然而亦有球迷認為威廉臣需要負上一定責任，一來PG系列的設計並非針對這種身型「天賦異稟」的球員而製，他應該選擇較適合LeBron這種高支撐性能較高的籃球鞋系列；二來他當時穿的PG 2.5亦有明顯磨損的痕跡，很可能已經超過了鞋子可承受的「使用期」，早已不宜穿著比賽。無論如何，反正都是這位「巨人」力量確實大得可怕的證明吧。

PG系列是現役球員的signature shoes中，NBA球員穿著比例最高的波鞋。（Getty Images）

近日杜克大學與雪城大學的比賽中，現場傳媒拍到在後備席為隊友打氣的威廉臣已沒再穿PG系列，改為另一名將高比拜仁（Kobe Bryant）的第三代Kobe AD。一直以來，不少NBA新星敗在傷患之下，威廉臣為保前途繼續養傷亦無可厚非；但其實他腳上那雙鞋子的真正主人Kobe曾就事件給他建議，著名記者Marc J. Spears早前於節目透露，Kobe認為威廉臣不應該逃避，如果他的身體已經康復，就應立即上場。因為他選擇了大學，傷病也是大學籃球的一部分，既然他向杜克大學許諾，就應履行。這番建議十分切合Kobe不服輸的性格，表達了偷雞摸狗的行為從來不受籃球界所認同，用實力說話，才是比賽場中不變的金科玉律。

威廉臣穿起了第三代Kobe AD，「鞋子的主人」高比拜仁卻建議他康復別再避戰。（Getty Images）

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