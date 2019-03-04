【D1田徑】THE FOREST 3月8日直播決賽日　學界精英率先踩場

學界D1田徑正進行得如火如荼，3月8日（周五）的決賽日，勢必掀起高潮！一眾學界精英田徑運動員經過首日賽事，紛紛表示狀態漸入佳境，準備在決賽日創造好成績。今年01體育將繼續全程直播學界D1田徑決賽日，除了在《香港01》網站及手機應用程式直播外，更會與位於旺角波鞋街的THE FOREST合作，於廣場以大熒幕於早上11時起直播精彩賽事，讓大眾即時觀賞學界運動員施展渾身解數的畫面，實行全港市民一同為香港學界運動員打氣！

位於旺角波鞋街的THE FOREST，搖身一變成為「小型田徑場」，為直播學界D1田徑決賽日做好準備。（張浩維攝）

商場連接一樓的樓梯同樣有所佈置。

繼早前直播香港學界精英籃球比賽後，THE FOREST希望繼續將學界運動帶入社區，吸引「波鞋街」的一眾年輕人、遊客以及各校校友到場支持學界D1田徑賽，決賽日上演在即，THE FOREST已經為直播做好準備，早已在場內築起兩個「小型運動場」－－兩個參照田徑場而設計的大型平面地貼，當中記載了歷代學界運動員造出的紀錄，實行向學界精英們致敬，而現場亦設有小遊戲讓大眾參與其中。

參觀完小型展覽後，大眾可以參加跳遠小遊戲，只要跳得過2米距離，即可獲獎。（張浩維攝）

「小型田徑場」的賽道上，載有各個項目的學界紀錄，及今年參賽學校名單。（張浩維攝）

除平面地貼及小遊戲，現場還有一個學界運動員的小型展覽，展示六名中學生田徑好手，及他們代表學校的精神。昨日（3日）其中五名學生運動員來到現場，與自己的展板合照，更分享首日比賽後的感想。

左起：德望學校陳佩琦、拔萃女書院梁詠曦、協恩中學張靜嵐。（張浩維攝）

喇沙書院陳政鋒（左）、拔萃男書院謝俊賢（右）。（張浩維攝）

一眾女運動員與自己的展板自拍留念。（張浩維攝）

德望學校 陳佩琦 中六

參加項目：女子A Grade 100米、200米、4x100米接力

「德望女飛人」陳佩琦。（張浩維攝）

「德望女飛人」陳佩琦首日賽事僅出戰100米初賽，她認為自己表現並未達最佳，「感覺首日『跑唔起』，始終是2019年第一場比賽，當日早上熱身時都知道自己不在最佳狀態，希望決賽時能夠重拾佳態。」至於首日過後德望排在總成績第2名，領先第3名的協恩2.5分，陳佩琦鼓勵田徑隊隊友之後繼續努力，「我們首日發揮並沒有想像中好，希望一班隊友、師妹在第二日賽事能夠盡入決賽，然後到決賽日再搏盡，力爭首名。」這名曾出戰去年亞運的女將盛讚德望同學聲勢浩大，更會在她上線時呼喊她的名字，令她感動非常。

陳佩琦除了是女子A Grade學界100米紀錄保持者外，更是200米及女子4x100的紀錄保持者。（張浩維攝）

拔萃男書院 謝俊賢 中五

參加項目：男子A Grade 1500米、5000米

男拔長跑好手謝俊賢。（張浩維攝）

作為去年男子A Grade雙金（1500米、5000米）得主，謝俊賢矢志今年盡破紀錄，只可惜在首日1500米初賽與紀錄只差1秒，但他仍滿意自己表現，「首日狀態不俗，能夠造出自己個人最佳時間。雖然未能一破紀錄，但已經盡力，唯望於決賽再試一次。」經過首日賽事後，男拔領先主要競爭對手喇沙19分，但謝俊賢深知優勢未足夠，「始終首日賽事只有徑項標準分及部份田項，假若我們決賽發揮不好，很容易被對手追上。我們三個Grade的中長跑實力較好，希望能夠爭取更多分數。」

去年打破男子A Grade 5000米紀錄，今年謝俊賢除了希望在此項目再創紀錄外，更將目標放於1500米的學界紀錄。（張浩維攝）

協恩中學 張靜嵐 中六

參加項目：女子A Grade 跳高、跳遠

協恩跳高選手張靜嵐。（張浩維攝）

當日訪問之前，張靜嵐由天瑞體育館趕過來旺角THE FOREST商場，原來她剛協助協恩手球隊於精英賽奪冠。身兼手球、籃球、田徑隊成員的她，認為學校首日發揮上佳，「現時總分與友校相當接近，之後兩日繼續保持狀態，有機會挑戰第二位。」首日張靜嵐為協恩出戰跳遠最終排名第7，她希望第二日於跳高能夠再破紀錄，「近日訓練都沒有挑戰紀錄高度，只希望將基本技術練好，務求在跳高決賽做到自己最佳水平。」之前5年均稱霸學界女子跳高項目，且看即將畢業的張靜嵐能否達成個人六連霸的偉業。

去年張靜嵐已1.73米刷新女子A Grade跳高紀錄。

喇沙書院 陳政鋒 中六

參加項目：男子A Grade 400米、400米欄、4x400米接力

喇沙田徑隊隊長陳政鋒。（張浩維攝）

剛過去的學界D1田徑首日賽事陳政鋒非常忙碌，除了出戰400米及400米欄兩項個人初賽外，還有4x400接力的初力，這名喇沙田徑隊隊長承認首日賽事個人表現未如理想，「初賽雖然有所保留，但狀態亦不好。400米初賽跑出53秒，與預期成績（50秒）相差太遠，我會在準決賽嘗試打破400米紀錄（49.92秒）。」喇沙首日落後男拔19分，但陳政鋒仍滿意學校首日表現，「首日總分並不令人失望，賽前已經預料到首兩日比賽將會先落後。關鍵在於決賽日，我們需要在A Grade短跑及各項接力比賽搶分，接下來亦要小心處理每一個項目。」與全場總冠軍睽違六年，今年喇沙矢志重奪田徑皇者寶座。

去年於男子A Grade 4x400米接力奪金並大幅打破紀錄，陳政鋒今年力爭在個人項目上破紀錄。（張浩維攝）

拔萃女書院 梁詠曦​ 中五

參加項目：女子A Grade 100米、200米、4x100米接力

女拔田徑隊隊長梁詠曦。（張浩維攝）

於女子A Grade 100米力壓陳佩琦，以初賽第一的姿態晉身決賽，梁詠曦渴望決賽日再創佳績，「100米跑入12秒內是我今年賽事最大願望，這個星期會再再調整技術、心理，準備好決賽。」首日賽事後，女拔以13.5分領先第二名的德望，這名女拔田徑隊隊長承認連霸有危機，「之後兩個比賽日項目會愈來愈多，變數亦隨之更大。各Grade田項是我們取分的關鍵，當然我們徑項都要盡全力爭取分數。」梁詠曦透露之後兩個比賽日將會有更多師妹到場打氣，屆時女拔將會更加聲勢浩大。

3月8日《01體育》網上直播港九區D1中學校際田徑賽決賽日，《香港01》網站及手機應用程式，在早上9點正開始直播，旺角波鞋街THE FOREST則會在11點開始，同步在大熒幕直播。

一起為學界運動員打氣！

港九區D1中學校際田徑比賽​ 賽事資訊 地點：灣仔運動場 第一日：27/2/2019 第二日：5/3/2019 決賽日：8/3/2019 （01體育全日直播）

01體育網上直播「港九區D1中學校際田徑比賽2019」

日期：2019/3/8

時間：0855-1130 學界D1田徑決賽日（上午比賽）

1255-1600 學界D1田徑決賽日（下午比賽）

收看直播及重播方法：

網站

https://www.hk01.com/zone/3/%E9%AB%94%E8%82%B2手機及平板電腦

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