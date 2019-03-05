【D1田徑．女拔】連霸起始與延續　兩代精英守護田徑王國之名 

十年之間，拔萃女書院究竟有甚麼變化？ 經歷校園重建，曾暫借青山道101號臨時校舍，到重建完成，由舊校舍搬至新校舍。 十年前女拔田徑隊由前三項鐵人港隊代表許煒森（Vincci）領軍，現時交棒至短跑好手梁詠曦。 兩代田徑精英，一位十年前為女拔連霸奠基；如今另一位則誓要延續連霸偉業。

從拔萃女書院畢業後，許煒森由田徑場上到投身職場，始終心繫體育。Vincci曾為港隊出戰2010年青奧三項鐵人，現為新世界集團有限公司市務經理，主要負責旺角波鞋街THE FOREST商場的市場策劃及推廣事務，其中包括大力推動今次學界D1田徑賽直播。作為一名前港隊運動員，Vincci明白學生運動員需要兼顧學業及運動，有著非一般的堅毅精神，故希望籍著今次直播讓普羅大眾認識學界體育賽事。由於工作關係，讓她遇上現任女拔田徑隊隊長梁詠曦。

THE FOREST本周五（8日）將會直播學界D1田徑賽，現時商場內外已經有所佈置。（張浩維攝）

如今在職場上看顧著一班學界運動員，假若將時鐘撥回十年前，Vincci正努力為學校在田徑場上騁馳。

女拔田徑的十年傳承



以往許煒森代表女拔田徑隊，主要在學界D1田徑賽出戰800米、1500米及4x400米接力。現時女拔於學界田徑達至12連霸，Vincci當年見證著「田徑王國」的開始，「學校由我中三開始連霸，當時沒有想過可以（將連霸）延續如此長時間。當時我們每年的心態都是爭取奪冠，並不像現時般一定要奪得全場總冠軍。」於中六曾經狂掃三金，原來 Vincci 就是連霸偉業的其中一位奠基者。

十年前女拔田徑隊由Vincci及其他主將領軍，如今梁詠曦接棒。（張浩維攝）

女拔由Vincci中三開始連霸，直至現今。（受訪者提供）

來到2019年，田徑隊亦交棒予短跑好手梁詠曦，這名短跑選手承認學校對連霸的堅持亦隨著年月增長而愈來愈大，「現在我們絕不能輸掉全場總冠軍的名號，由中一開始，學校已經不斷灌輸我們延續連霸的重要性。雖然會對我們構成壓力，但正正因為這份壓力才令我們更加團結，更加希望為學校爭取分數。」十年前後，女拔田徑代表所面對的壓力已盡數不同。

背負女拔之名，兩人學生時代當然需要承受眾多壓力，Vincci寄語師妹能夠將之轉化成進步的動力。（張浩維攝）

媒體報導大不同

然而壓力的來源又豈止來自延續連霸？現時有關學界的新聞報導日漸繁多，而賽事直播更已成為等閒事。許煒森今年一手籌備學界D1田徑直播，坦言以前媒體報導並不像如今一樣百花齊放，「以往媒體報導主要以紙媒為主，始終當時網上媒體還未興起，如今學界賽事至少獲得更多直播機會，相信這些被媒體報導的經歷會令一班師妹成長。」

2010年Vincci（右二）獲頒中銀香港紫荊盃傑出運動員。（受訪者提供）

置身於多方面的媒體報導，梁詠曦直言苦樂參半，「現時普羅大眾能夠接觸更多有關學界體育賽事的報導，變相不只為了學校，更能透過學界賽事推動香港體育的發展。」宏觀來說，更多媒體報導當然有利無害；但談到個人層面，梁詠曦承認有壓力，「報導中我們會為賽事許下承諾，但最後又能否一一做到？假若做不到的話，其他人又會否就著報導內容而對我們作出攻擊？今年我在報導中提到『一定要13連霸』，雖然這個絕對是學校一直以來的目標，但假若未能做到，我會更加傷心。」有關學界賽事的媒體報導可謂讓一班學生體驗運動員於鎂光燈下的生活，倘若能夠將壓力一一轉化為進步的動力，將成為梁詠曦蛻變成長的契機。

面對媒體訪問，梁詠曦既是興奮，又令她份外緊張。（張浩維攝）

由舊校走到新校

十年人事幾番新，女拔亦在此十年間經歷校園重建。許煒森中學頭5年都是在舊校舍中渡過，而高中兩年則搬至青山道101號臨時校舍，她認為當時設施並不如現時，「還記得舊校舍只有一塊草地及一條短窄跑道，讓田項選手在那裡練 習標槍、鐵餅，短跑運動員則作基本技術訓練。雖然都能夠製造出一份凝聚力，但沒有一圈跑道，便不能像如今的師妹一樣，整個田徑隊一起熱身、一起慢跑。」

2010年度學界D1田徑，許煒森協助女拔以Grand Slam姿態奪得全場總冠軍，個人連奪三金（800米、1500米、4x400米接力）。（受訪者提供）

Vincci畢業後，女拔隨即搬進重建後的新校舍。（受訪者提供）

由中一開始便在新校舍就讀的梁詠曦，坦言自己非常幸福，「重建後學校的田徑場凝聚力相當大，一班田徑隊成員可以一起熱身、訓練。新校舍更設有健身中心，讓我們練跑後再做體能訓練。」由舊校舍到新校舍，許煒森與梁詠曦就讀於不同校舍，亦道出了當時女拔田徑隊練習的不同風貌。

梁詠曦則由中一開始便於新校舍就讀，她言言自己相當幸福。（李澤彤攝）

DGS：Daily Giving Service

成長環境不同，但校訓始終如一。「Daily Giving Service」構成DGS三個英文字，對許煒森影響深遠，「校訓令我們喜歡互相服務，不分你我為學校奉獻。」現時Vincci積極與團隊於THE FOREST舉辦學界賽事直播，正正希望延續這份精神，「我們希望給予一個地方，讓參賽學校凝聚於一起，帶出學界氣氛。」Vincci及團隊未來將會陸續聘請運動員，讓他們退下來時也有一定的就業配套措施，為香港體壇奉獻更多。

兩代田徑精英，見證女拔田徑隊不同時代的轉變。（張浩維攝）

3月8日《01體育》網上直播港九區D1中學校際田徑賽決賽日，《香港01》網站及手機應用程式，在早上9點正開始直播，旺角波鞋街THE FOREST則會在11點開始，同步在大熒幕直播。

一起為學界運動員打氣！

港九區D1中學校際田徑比賽​ 賽事資訊 地點：灣仔運動場 第一日：27/2/2019 第二日：5/3/2019 決賽日：8/3/2019 （01體育與THE FOREST直播）

01體育網上直播「港九區D1中學校際田徑比賽2019」

日期：2019/3/8

時間：0855-1130 學界D1田徑決賽日（上午比賽）

1255-1600 學界D1田徑決賽日（下午比賽）

收看直播及重播方法：

網站

https://www.hk01.com/zone/3/%E9%AB%94%E8%82%B2手機及平板電腦

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