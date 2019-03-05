【D1田徑】男拔謝俊賢未能再破紀錄　「辜負到場打氣的同學」

港九區D1中學校際田徑比賽今日（5日）於灣仔運動場繼續上演次日賽事，上午賽事決出10面金牌。 其中男子A Grade 5000米頭兩名，則由兩位渣打馬拉松青年組冠軍得主— —拔萃男書院的謝俊賢（渣馬10公里青年組冠軍）及聖瑪加利男女英文中小學的麥文鋒（渣馬半馬青年組冠軍）包辦。謝俊賢跑出16分02.36秒，未能再破去年自己所創下的紀錄，賽後他大呼可惜。

今個早上天氣既濕又熱，不利長跑選手的發揮。賽前志在打破紀錄的謝俊賢（Michael）甫起步便一馬當先，一圈過後已經帶出約100米，至於麥文鋒（Alex）則憑著過人耐力守在第二名，逐漸拉開與其他選手的距離。

跑至比賽中段，可見一班選手受到濕熱天氣影響，就連謝俊賢都出現疲態，這名衛冕跑手未能將起步時的衝刺力持續，及至最後一圈明顯放慢，最終以16分02.36秒衝線，未能打破去年自己所創下的15分37.6秒的紀錄。

受到濕熱天氣影響下，謝俊賢跑至中段已經面有難色。（徐焌然攝）

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金牌謝俊賢：辜負了一班同學支持

賽後謝俊賢直言今日發揮受天氣影響，「人生跑過的5000米賽事中，今日是首度超過20度的一次，導致今日跑出兩年以來最慢的時間。我承認今場自己發揮亦未算好，但最重要是能為拔萃贏得冠軍。」未能再破紀錄，Michael當然失望，「今日跑至中段都知道自己今日未能破紀錄，有感辜負了一眾到場打氣的同學。」決賽日謝俊賢仍會出戰男子A Grade 1500米決賽，且看屆時他能否嘗試再破學界紀錄。

首圈過後，謝俊賢檢視自己個人時間。（徐焌然攝）

謝俊賢賽後感謝一班到場支持的朋友。（徐焌然攝）

麥文鋒靠耐熱體質跑出

至於銀牌得主麥文鋒則非常興奮，賽後透露今日天氣有利於他，「今年的對手可謂多年來最強，所以能夠獲得銀牌已經非常高興，畢竟自己的主項是更長途的項目。今場比賽整體發揮良好，尤其是我耐熱能力比較強，所以今日天氣濕熱反而成為我的優勢。」Alex特別嗚謝一班到場支持的聖瑪加利同學，他在終點線前一邊跑一邊聽到同學們大叫「Let’s Go Alex」，令他愈跑愈振奮。

而另一男子長途項目— —B Grade 3000米，則由西島中學的Man Rafe Maximilian奪得，他跑出9分24秒98，未能打破學界紀錄。

麥文鋒今場表現穩定，造出成績比個人最佳時間只差3秒。（徐焌然攝）

男子B Grade 3000米金牌得主— —西島中學Man Rafe Maximilian（32號）及銀牌得主— —聖瑪加利道秋童（淺藍衫）。（徐焌然攝）