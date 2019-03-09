NBA東岸進入後占士時代，開季前四大熱門其中三隊－公鹿、速龍與76人都愈打愈好，尤其他們在季中交易期作補強，為爭冠作最後衝刺，峰煙四氣，惟獨當中開季之初，東岸班底最為理想的塞爾特人卻打得力不從心，飛砂風中轉，淪為雞肋。 食之無味，棄之可惜。 撰文︰葉天佑

筆者季初開出綠軍的兩大隱因，全都不幸言中。第一，Gordon Hayward去年整個賽季報銷，能否融入綠軍體系以及重傷後實力有否影響，均屬未知之數。第二，Kyrie Irving和Gordon Hayward，要如何與兩位已證明實力的探花（Jaylen Brown及Jayson Tatum）分配球權。

受傷的陰霾

Gordon Hayward的問題最為明顯，傷癒後身手明顯退步，場均10.7分為新秀賽季以來最低一年，球賽中不難看到Hayward快攻或上籃時有所猶豫，表現亦無隨著時間推展而重拾，明星賽後更跌入低谷，明星賽後連續五場比賽沒有一場得分過雙，場均低得只有4.9分，及後狀態雖有所回勇，但能否保持穩定實在惹人懷疑。

Jayson Tatum（右）如何與Irving等分配球權，成為塞爾特人今季主要問題。（資料圖片）

▼塞爾特人場均上陣超過20分鐘球員數據（數據截至3月5日）▼

+ 4 + 3 + 2

Gordon Hayward的失準情況使綠軍佈陣失去預算，一方面想預留出場時間予Gordon Hayward重拾信心，一方面去季一眾年輕新秀打出亮麗表現後，嘗過甜頭後信心滿滿，渴求上陣時間，教練亦為了滿足他們及球隊戰績，不得不起用他們，上陣時間的縮減反向或許再打擊Gordon Hayward的信心。

面對如此兩難，塞爾特人總教練Brad Stevens並未有合理的解決方案，賽季經常更換佈陣，核心陣容換完再換，隊中總共有11名球員曾以正選身份上陣，而且他們的平均上陣時間全部過雙，然而魚與熊掌不可兼得，總教練要學會取捨，不能為了滿足所有年輕球員的希望而不斷輪換，誰是綠葉誰是核心盡早必須確立，有了這個根基才能建立戰術體制與打法，這樣球隊才能繼續走下去。

Gordon Hayward重傷後，今季未能打出3100萬美元以上的年薪。（資料圖片）

球員心態成問題

教練有責任，球員心態亦同樣要負責，Kyrie Irving的場上表現無可挑剔，惟領袖風範則尚欠幾分，季中曾在對陣魔術絕殺失敗後公開批評隊友。

「去個賽季，球隊沒有什麼大的目標，每個人可以打得很放鬆簡單，結果所有人都打出了超期望的表現。但今年呢？所有人對今年抱有很大期望。但我們現在做的很不好。不過，我們可以克服這些困難，然後變得更好。」

Kyrie Irving場均23.4分及6.9次助攻及4.9次籃板。（資料圖片）

未在更衣室與隊友傾談前卻公開批評，換來綠軍更衣室的不和氣氛，事後願意道歉，亦算讓他上了一課寶貴的領導堂。

儘管有失氣度，但Kyrie Irving的批評一語中的，去季年輕新秀們沒有包袱，球迷又沒有太大期望，他們得以放盡心情去打球，亦完全聽從教練的指揮與調度，但有了上年的經驗加上球迷的期許，追求更好的個人表現與上陣時間成為他們的心理包袱，私心最後影響大局，一盤散沙談何奪冠？

賽季走入最後直路，綠軍只能守在東岸第五位，雖然季後賽必入但第五位意味他們將在季後賽中任何一個系列賽都不會在較多的主場優勢，假如球員心態仍未能好好調整，教練又無法確立穩定的輪換體系，要面對東岸三虎，恐怕難以過關矣。

假如球員心態仍未能好好調整，教練史堤芬斯又無法確立穩定的輪換體系，要面對東岸三虎，恐怕難以過關矣。（資料圖片）

天勾手記 - 籃球世界︰天勾老伯希望將超越球賽的故事，將那份無法忘懷的熱血感人，透過文筆傳給同路人。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】