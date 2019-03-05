【D1田徑】張靜嵐淡然面對失金　眼淚皆因學界完得突然

1.68米第三試跳驚險過關，卻還是敵不過1.71米那一杆，協恩中學張靜嵐的最後一年學界田徑結束了。

這幾年守住1.73米的大會成績，張靜嵐六年中學生涯就此缺了一塊金牌，紀錄也被亦敵亦友、德望學校的黎恩熙以1厘米之距打破，留下五連霸的傳奇事蹟。三跳不過，張靜嵐不留戀軟墊，走下來心想着「不要哭，不要哭」，好友兼隊友陳欣汶一擁入懷眼淚就缺堤。

雖然張靜嵐最近一個月重拾訓練，但狀態不錯還是想做出自己的PB。（張倩儀攝）

完賽後眼淚再也止不住，過去六年的壓力全在這一瞬間爆發。（張倩儀攝）

「你的哭不是因為輸，是因為你累了。」教練原振邦笑說，從比賽期間到完賽都摸摸張靜嵐的頭，安撫她那緊張又傷心的心。「完了，是因為完了⋯⋯」哭完，張靜嵐說起來有一點哽咽，續說：「終於，六年這樣快就過去了，因為不捨吧，捨不得學界的氣氛，這裡讓我做到自己的最好。」

對於連霸中斷，張靜嵐倒是看得淡然，食顆糖甜甜的，再重新出發。（張倩儀攝）

鬆的不只一口氣，六年來對自己的要求，守住金牌也要突破自己，同是跳高又要兼顧籃球的張靜嵐這六年就是這麼過。「完的那一刻，有一點像是釋放了這麼多年的壓力。」被破了自己的個人最佳成績1.73米，失去了金牌，中斷的連霸，協恩也失了一分，張靜嵐淡然面對：「田徑的意義一方面是幫自己，一方面是幫學校，爭取多一分 ，也有衝動做自己最好的成績。」

賽後的一攬勝千言萬語，亦敵亦友，想要超越對方卻又因為對方做好出成績而高興，多矛盾。（張倩儀攝）

「你破我紀錄！」張靜嵐笑着拉着黎恩熙。（張倩儀攝）

青春留憾非壞事

眼淚並不是為連霸不成而流的，今早她就笑說自己要來拿第二：「知道她（黎恩熙）能力都不是跳這個高度；斷連霸，感覺是遺憾，以後再提起就會更記得這一年。」青春留憾，也是一件熱血的事。

1.71米，比PB的1.73米少了那難過的2厘米。（張倩儀攝）

「跳高孤獨嗎？」行家問。「你看這麼多人⋯⋯」張靜嵐搶着說。都是協恩籃球隊的隊友，也有師姐特地到來支持。不管輸還是贏，都為她的努力而鼓掌。（張倩儀攝）

一個分水嶺，學界完了，不代表張靜嵐要停下來：「我會繼續跳下去，就算上了大學。」不過這關頭是該有抉擇，「小時候玩很多項目，以後就要專心玩好一項。」「不打籃球了？」我問。「這個要再考慮一下，哈哈。」