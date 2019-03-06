【英超】熱刺主帥普捷天奴被罰停賽兩場　對修咸頓利物浦未能督師

「若得不到國內球圈中人支持，我只可以大笑。」熱刺領隊普捷天奴在歐聯16強作客1：0擊敗多蒙特後說。 這名阿根廷籍主帥早前在對般尼一戰，賽後與球證甸恩理論，因而被英格蘭足總檢控行為不檢，周三（6日）被罰停賽兩場，及罰款1萬鎊（約10萬港元）。

普捷天奴在與甸恩理論後已公開道歉，並表示會接受任何處分，而甸恩在熱刺作客車路士一仗亦被調任第4球證。普捷天奴將會在熱刺未來兩場──作客修咸頓和作客利物浦的英超賽事停賽。

普捷天奴在早前對般尼一仗與球證甸恩理論。（路透社）

甸恩在之後車路士對熱刺一戰被改任第4球證。（路透社）

47歲的普帥曾表示相信自己不會被罰停賽，又不願透露與甸恩的對話內容。當時他說：「停賽？為什麼？我不相信這（停賽）是公平的。兩人距離是近一點，但只不過是對話而已。」

熱刺順利殺入歐聯8強。（Getty Images）

直指足總不支持

普捷天奴近期多番向英格蘭球壇「挑機」，指足總及英超賽會安排賽程處理不善，令到熱刺比多蒙特少一日準備次回合賽事。

昨仗過後，普帥繼續發炮：「我（對英格蘭球壇）很失望，什麼都不會改變，我也理不了那麼多，己隊會堅強面對。若得不到國內球圈中人支持，我只可以大笑。」