【來稿︱陳葦如】迷失中的銀河艦隊

經歷了爆冷頻仍的一個周中，歐聯也7年來首次有兩支非五大聯賽球隊躋身8強，葡萄牙的波圖淘汰羅馬，荷蘭傳統勁旅阿積士神奇地力挫皇家馬德里，令到這支連續三屆冠軍得主結束衛冕之旅。 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

7日內輸掉3場重要賽事，國王盃、聯賽兩場國家打吡都不敵巴塞隆拿、歐聯被阿積士淘汰，對皇家馬德里的打擊可想而知，阿斯報則評估無緣8強將令球隊損失最少4500萬歐元收入。而摩迪更表示這是職業生涯以來最大的打擊。

▼皇馬今季低潮▼

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皇馬今季不振，摩連奴可有機會回巢？（資料圖片）

西班牙媒體談論的是，皇家馬德里的輝煌時代是否已經結束？答案有待觀察，但肯定球隊將會迎來重大改變，教練蘇拿利幾乎不可能待到暑假，問題只是何時下台？這很視乎誰會前來，球會兩大目標人物，施丹、摩連奴回歸都有可能，但同時也存在不少障礙，並關乎到球隊以何種手法去收拾目前的亂局。

皇馬的加里夫巴利入球能力未能與C朗拿度相比。（資料圖片）

需要以強硬手段去應對的話，摩連奴當然是最好人選，葡萄牙人在2010到2013年曾執掌過皇家馬德里，並在2011-12球季帶領球隊以100分，兼9分差距力壓巴塞隆拿奪得西甲冠軍，但後來與陣中主力關係破裂，內部氣氛也非常糟糕，來到今天仍有7名當時舊將，其中與沙治奧拉莫斯關係最差，而皇家馬德里高層對於摩連奴也意見不一。

皇馬今季前場威力大減，令中後場不穩弱點被放大。（資料圖片）

若然想團結球隊，重拾凝聚力，施丹接手當然是最好選擇，去年夏天離隊後，法國人仍待在馬德里市的家中，目前更有3個兒子在皇家馬德里的青訓梯隊效力，始終與球會有着一定關連。不過，西班牙媒體形容施丹並不想在球季中途接手，在重建球隊的方向、想法上也與球隊未必一致，操作上仍有一定難度。

皇馬中場莫迪歷狀態未有大跌，但整隊配合及士氣難比去季。（資料圖片）

皇家馬德里目前排在第三，比第五位的艾拉維斯多8分，前四的歐聯席位應可到手，但比第二位的馬德里體育會少5分。由於夏天新一屆西班牙超級盃改制，除了慣常的聯賽和國王杯冠軍參賽外，還會邀請兩項賽事亞軍共4隊，在一個西班牙以外的地方角逐，因此聯賽亞軍也有額外的價值，皇家馬德里也將目標定在力爭亞軍。

本周「銀河艦隊」將作客排尾四的華拉度列，這支班主是前皇家馬德里球星朗拿度的小球會，主場防守力有相當保證，今季12場主場只有3場失球多於一球，要作客全取3分不是件輕鬆的事情。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】

▼英超：利物浦、曼城餘下賽程（按圖放大）▼

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皇馬今季失敗，相信內部調整少不了。（資料圖片）

本週西甲賽事時間表：

632台直播賽程

09/03 03:55 畢爾包 對 愛斯賓奴

09/03 19:55 艾拉維斯 對 艾爾巴

09/03 23:10 馬德里體育會 對 利根尼斯

10/03 01:25 巴塞隆拿 對 華歷簡奴

10/03 03:40 基達菲 對 韋斯卡

10/03 18:55 切爾達 對 貝迪斯

10/03 23:10 基朗拿 對 華倫西亞

11/03 01:25 西維爾 對 皇家蘇斯達

11/03 01:25 利雲特 對 維拉利爾 （633台）

11/03 03:40 華拉度列 對 皇家馬德里