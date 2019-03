英國普雷斯頓舉行的職業桌球員錦標賽,周五(8日)晚上演最後一輪8強賽事,奧蘇利雲(Ronnie O'Sullivan)以局數6:4擊敗老對手希堅斯(John Higgins )。「火箭」今仗兩度打出Century Break(破百),職業生涯累計997次一杆破百,大有機會在今次賽事達成1000次破百的里程碑。

不過他在賽後上電視接受訪問時被主持人問道會否在今次賽事達到壯舉,他卻順口表示:「不!我要把它留給上海」(No no I’m going to save it for Shanghai.)