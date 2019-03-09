英國普雷斯頓舉行的職業桌球員錦標賽，周五（8日）晚上演最後一輪8強賽事，奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）以局數6：4擊敗老對手希堅斯（John Higgins ）。「火箭」今仗兩度打出Century Break（破百），職業生涯累計997次一杆破百，大有機會在今次賽事達成1000次破百的里程碑。 不過他在賽後上電視接受訪問時被主持人問道會否在今次賽事達到壯舉，他卻順口表示：「不！我要把它留給上海」（No no I’m going to save it for Shanghai.）

世界桌球總會的官方網頁賽前形容今仗為「巨人之戰」（Clash of the Titans），兩位同是生於1975年的球壇名將合共贏過9次世界冠軍。二人在首局一度僵持，奧蘇先把握希堅斯一次失誤以69：61先取一局，至小休時二人打成2：2。比賽重開後，「火箭」連取兩局，包括第5局打出一棒101度，然後在第8局再以116度破百，最終以6：4淘汰希堅斯晉級4強。

奧蘇利雲4強的對手是北愛球手艾倫。同日澳洲的羅拔臣則以6：4贏英格蘭的卓林普，率先打入決賽。

▼ 奧蘇利雲職業生涯第997次一棒破百

奧蘇利雲職業生涯已造出997次一棒破百。（視覺中國）

賽後，奧蘇利雲「識英雄重英雄」，指他面對希堅斯不敢輕敵，只求打得保險等待機會。他又盛讚這位多年來的老對手是自亨特利之後的最佳球手，一直保持在最高水平。今次是奧蘇利雲第36次擊敗希堅斯。

職業桌球員錦標賽 Now637 3月10日凌晨3︰00

希堅斯今仗一度和奧蘇利雲拉鋸，可惜最後失誤較多，未能取勝。（視覺中國）

賽後他上itv電視節目作賽後訪問，被主持人問及現時已累積997次破百，會否在今次賽事實現第1000次時，他卻指第1000次要留在上海打，未知是認真還是戲言。有網民留言笑指，可能中國賽事給了奧蘇額外獎金，希望他能在中國賽事才打出職業生涯第1000次Century Break。

▼ 奧蘇利雲接受訪問，指要在上海打出1000次破百。（對話由5分19秒開始）

近日多次以「澳洲腔」受訪

另外一項有趣之處，是奧蘇利雲在今次賽事的現場賽後訪問已多次以澳洲口音受訪。在8強戰勝鶴健士後，他接受BBC訪問時「show出」語言天分，以「澳洲腔」回答問題，令英國傳媒摸不着頭腦。對此他只解釋謂：「我說話喜歡用一點倫敦腔，用一點澳州腔再加上一點利物浦腔，你明白我的意思嗎？這些口音都很棒，我喜歡做個口音的模仿者。」

他續指，「當你用澳洲口音說話時，會感覺自己就像一個勝利者。而用美式英語說話則感覺自己像是個失敗者，所以我不喜歡美式口音。我要讓自己保留贏家心理狀態，所以我選擇用澳洲口音說話。」

事後負責訪問奧蘇的記者亦表示，非常驚訝奧蘇利雲會用澳洲口音面對鏡頭，他認為這可能是火箭與某個朋友的一項打賭，又或者是一次惡作劇。

至於今次對希堅斯比賽後，奧蘇利雲接受另一傳媒訪問時，記者笑問他「你仍要堅持澳洲腔嗎？」，他笑着回答，「是呀，用澳洲腔說話令我感覺良好。」記者事後亦將片段上載至自己的Twitter，笑稱今次比賽是一些桌球手和「澳洲人」奧蘇利雲的比賽。

A trip to Preston for some snooker and Ronnie 'Aussie' O'Sullivan pic.twitter.com/33FIaGpz2b — Eleanor Crooks (@EleanorcrooksPA) March 8, 2019