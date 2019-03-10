【王若獅】拆解中國特色價值觀　拜仁搵錢唔靠馬騮戲

又係武球王，上周看到武磊在西甲「開齋」入波後，筆者都懶得睇大陸網的「飛機文」，反而諗起嘅，係中國外流球員板櫈都坐穿，黯然回國的事例。數吓數吓，有馬明宇去佩魯賈、李瑋鋒去愛華頓、杜威去些路迪等失敗例子，甚至連曼聯都曾經有過董方卓的黑歷史。全世界都想賺中國錢，不過夾硬買個人返嚟做搖錢樹，實在食相太差。想decent地在中國市場分一杯羹，到底有冇計？ 撰文：王若獅

要走入大陸市場，首先要了解一下中國球迷究竟係點。德國奧托貝森管理研究院在2016年做了一個調查，發現原來中國球迷追星多過追球隊，49%話喜歡睇星，32%話睇球隊，比率為美德日韓中最低。在「我最喜愛球星一項」中，美斯以32%票數大勝C朗拿度；不過最受歡迎球隊方面，皇家馬德里（調查時C朗未離隊）就以42%得票大幅拋離巴塞隆拿的28%，反差之大叫人睇唔透。既然最鍾意睇星，那麼喜歡他們什麼呢？內地球迷在這裏亦展現咗有中國特色的價值觀。不像美日韓都將場外品德放在首位（德國第二），中國人最重視係共同興趣、個性及天賦，場外行為who cares？

拜仁於青島開了第一間足球學校，於深圳的第二分校也拍板籌辦。（資料圖片）

雖然中國球迷將球隊放在第二位，但推算達2.37億球迷的龐大市場，仍然燃點着歐洲各豪門進軍中國的熱情。相對曼聯、皇家馬德里、巴塞隆拿等一線強隊早早已在中國「插旗」，德甲班霸拜仁慕尼黑在2015年才決定進入中國市場。執輸行頭慘過敗家，其實唔係絕對嘅，他們只花兩年就成為中國銷售龍頭，威到連哈佛商學院都要找他們來做case study。拜仁的成功之處，可以歸納為以下三點﹕

據2017年的調查，拜仁於綜合中國網上的追隨者數量、互動人數、談論人數等的評分中，排名僅次於曼聯，當中球迷互動一項更是第一名。（資料圖片）

首先，做咩生意都好，最緊要了解自己的顧客。

拜仁敢以後來者姿態踩入中國市場，信心來自在市場調查中了解自己的獨有優勢。他們發現中國人喜歡紅色，同拜仁主色簡直係天作之合。呢個原因聽落搞笑，但後來拜仁的紅色產品銷量跑贏一條街，就證明呢份報告冇吹水。至於最後一個原因，就係發現中國人「崇德」，鍾意啤酒節、德國車，總之見到Made in Germany就心心眼。

在品牌營造上，拜仁亦貫徹知己知彼的策略。與巴塞在香港、曼城在北京的辦事處主力做銷售唔同，拜仁在上海的「中國辦」主力係搞品牌形象，聘請中國人構思在微博、微信等社交平台上的形象工程。由中國人構思的內容自然最貼地，上期介紹那條「乒乓賀歲片」就是最佳例子。根據2017年的調查，拜仁於綜合中國網上的追隨者數量、互動人數、談論人數等的評分中，排名僅次於曼聯，當中球迷互動一項更是第一名。

拜仁是首間在中國成立分公司的歐洲大球會。（資料圖片）

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第二，自己生意自己搞。相比其他歐洲球會將銷售業務外判給當地的承辦商，拜仁是首間在中國成立分公司的歐洲大球會。他們建立了完整的銷售與供貨體系，做大量的中國別注版商品，以及與天貓合作設立網店。這樣做的好處是能夠控制服務質素，做出符合球會形象的決定。在天貓的2017年銷量數據中（抱歉找不到2018），拜仁不只是歐洲球隊之冠，更超越NBA成為體壇冠軍。

拜仁慕尼黑2015年開始進軍中國市場，現在看來十分成功。（資料圖片）

第三，雖然話自己生意自己搞，但踏入中國呢個神奇國度，冇幾匹識途老馬帶路就事倍功半。不過拜仁揀合作伙伴有自己的哲學，他們傾向長期合作。贊助球衣56年（2030年約滿）的adidas做埋拜仁股東唔在講，連Coca Cola都合作了50年，德國電訊贊助胸口廣告17年，在此之前Opel則霸佔了拜仁心口13年。拜仁的理念是將贊助商的品牌形象融入自身價值，而非簽幾年約滿後各散東西，更重要是避免揀錯拍檔禍及自己。例子之一是拜仁自從放風計劃在中國建立足球學校後，海量中國投資者叩門希望合作，但拜仁沒有急於決定，而是慢慢揀選最符合他們青訓理念的機構。他們現在於青島開了第一間足球學校，於深圳的第二分校也拍板籌辦。

拜仁慕尼黑2017年赴中國踢季前熱身賽。（資料圖片）

拜仁的成功話畀大家知，進軍中國並不代表要一班球星做馬騮戲拜個早年，或者簽個中國球員便馬到功成。最緊要是，只要做好生意基本步，搵大陸錢都可以食相好睇。

文：王若獅

「體育像人生，是從無數挫折中振作，然後又跌低再爬起的無盡修煉。筆者喜歡說運動員的故事，發夢有朝一日香港人能真正欣賞體育。」

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