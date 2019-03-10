【港超聯】法比奧再施射手本色　佳聯元朗2：1絕殺凱景

凱景再度錯失逃離榜尾良機！這支自10月起便於積分榜「包尾」的球隊，今日（10日）作客元朗大球場，若全取3分即可升上第9位，惟球隊連番浪費入球機會，最終更被元朗隊長法比奧絕殺，以1：2僅負。 相反元朗獲勝後護級形勢樂觀，隊長法比奧今仗再證明自己的價值，他稱踢得落力全因妻子，更指要將入球送給這位患病的愛人。

開賽前元朗大球場曾下過一陣過雲雨，令草地頗為濕滑，皮球亦受積水影響而去勢減弱。初段凱景依靠左路進攻，但元朗右後衛羅振庭表現出色，連番攔截力阻凱景進襲，此子32分鐘更交出助攻，於右路傳中予隊友慕沙，後者於混戰中射入成1：0，助元朗領先半場。凱景半場以羅拔加強攻力，同時因外援名額限制而以陸平中代替保羅把關，48分鐘即收成效，金玟基左路底線傳中，孫銘謙門前撞入成1：1。

凱景上半場偏左路進攻，金玫基及安基斯多次突破，卻未能創造機會。（袁志浩攝）

搶得3分即可擺脫榜尾的凱景，下半場一度由孫銘謙扳成平手。（袁志浩攝）

凱景其後兩度錯失反超前機會，一次左路近底線罰球傳至門前，遠柱的李啟智加一腳竟踢出界；一分鐘後羅拔半單刀起腳，卻遭葉嘉宇擋出。戰至89分鐘，基斯右路斬入禁區，元朗隊長法比奧冷靜地心口一控一扣，避開對方守衛下施射破網，助元朗以2：1絕殺凱景，賽後以12分位列第7，凱景則以4分排榜尾。

法比奧入球後向凱景球迷挑釁，需由第四球證羅碧芝阻止。（袁志浩攝）

法比奧證明價值 賽後哽咽感謝妻子

由以往於前線衝鋒陷陣，勇奪頂級聯賽神射手獎項，41歲的元朗隊長法比奧近年改踢中堅或防守中場，惟若球隊有需要，仍會壓前尋找機會，這個入球再度展示他的價值，元朗主教練郭嘉諾指他是隊中的唯一，「法比奧到了這個年齡，仍有很好的個人能力，球隊正欠缺這類有經驗的球員，在重要時刻仍可淡定處理來球及發揮作用，證明為何他現在仍有班落。」

+ 8 + 7 + 6

凱景於大好機會下全失3分，眾將賽後表現失落。（袁志浩攝）

足總將今周定為「Shero 感謝周」，郭嘉諾坦言賽前亦特別以此鼓勵球員，希望球員可為支持者踢出成績。「Shero」尤其對隊長法比奧更添意義，皆因這位老將的妻子近一個月經常出入醫院，賽後法比奧接受訪問時哽咽地說：「今場是個特別時刻，妻子最近患病，耳水有點不平衡，經常出現頭暈。」法比奧指着手臂上的粉紅色臂章，再說：「我知道她很辛苦，所以很想將這入球送給她，希望她會早日康復。」

卓耀國加盟元朗後首度披甲，上陣逾20分鐘，主教練郭嘉諾對其表現感到滿意。（袁志浩攝）

郭嘉諾改以菁英盃為目標

元朗現時跟榜尾的差距拉開至10分，於聯賽剩餘五輪下，法比奧認為球隊已「上岸」，郭嘉諾亦對護級形勢樂觀：「我們會爭取更佳位置，以飛馬為目標地追上去，往後聯賽或會給予更多年青球員上陣，相反菁英盃則以全力應戰。」提及後備上陣的新兵卓耀國，郭嘉諾指對方近日的表現，令自己相信此子渴望改善陋習。

郭Sir說：「他近期心態調整很多，練習時總是第一個到達，已經很久沒有見過這情況。今場他的倒掛亦差點交出助功，希望假以時日可進步更多。」郭嘉諾周三（13日）將前往雲南紅塔，就讀亞洲足協專業教練牌照（Pro License）課程，直至月尾才返抵本港，即缺席球隊對理文一役，惟他認為絕不影響球隊備戰。