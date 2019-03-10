【游泳】兩小將分齡賽締港績　伍棹然：紀錄是予人打破的

一連三天的香港短池分齡游泳錦標賽，今天（10日）進行最後一日賽事，繼去年杜敬謙個人連破多項香港紀錄後，今屆男子賽事續有兩項新港績誕生，包括伍棹然於200米背泳造出1分59.14秒，及吳宇軒在200米蛙泳游出2分09.94秒。

拔萃男書院泳手伍棹然，昨天（9日）於男子15至17歲組別200米背泳做出1分59.14秒摘金，更打破馮俊灝在2017年10月世界盃短池賽多哈站締造的1分59.27秒紀錄。今天伍棹然再度出擊，在50米背泳游出24.71秒，差點再下一城，可惜只差約半秒。

伍棹然破紀錄。（鄭子峰攝）

伍棹然：締紀錄是意料之外 獲馮俊灝送祝福

現年16歲的伍棹然坦言創造新紀錄是意料之外：「在游200背前我還要游50蝶，加上中間的召集時間長達半小時，感到有點腿軟，我對自己的體力也缺乏信心。幸好下水後找回水感，愈游愈順。」他又指舊紀錄保持者馮俊灝有恭喜他，他深信「紀錄是予人打破的」，他以後會以這種精神對待每一場比賽。伍棹然下月將出戰本地計時賽，以及到馬來西亞參加公開賽。他期望在計時賽取得佳績，以達B標取得7月於韓國光洲舉行的世錦賽參賽資格：「現時50蝶尚差0.3秒，50背也僅0.2之差，且看能否衝擊更快時間。」



吳宇軒於18歲或以上組別200米蛙泳游出2分09.04秒。

除伍棹然刷新200背港績，今天下午賽事再次傳來喜訊，18歲的吳宇軒於18歲或以上組別200米蛙泳游出2分09.04秒，打破昔日喇沙同窗莫啟迪所保持的香港紀錄。莫啟迪於1年半前在主場作賽的世界盃短池賽賽事中曾造出2分10.35秒的成績。