【室內賽艇】亞運代表各有出路　李嘉文爭取東奧入場券

第二十屆ROWSport 2019香港室內賽艇錦標賽暨慈善長途接力賽昨日（10日）於九龍公園體育館圓滿結束，主辦單位中國香港賽艇協會今年邀請「香港耀能協會」支持活動，並新增「耀能盃」項目，以來自耀能協會的肢體殘障運動員夥拍健全人士一同參與比賽，透過比賽宣揚體育界傷健共融的訊息。其中曾代表港隊出戰亞運的賽艇選手駱坤海及李嘉文均有出戰「耀能盃」，兩名運動員完成亞運後各有去向— —駱坤海由運動員轉型教練；而李嘉文則繼續向出戰2020東京奧運的目標進發。

香港賽艇運動員駱坤海（右）及李嘉文（左）。（徐焌然攝）

駱坤海（阿海）2014年仁川亞運於男子輕量級單人雙槳項目奪金，之後便透過香港運動員就業及教育計劃（HKACEP）的「奧夢成真」計劃轉型做教練。現時阿海於台山商會中學成為導師，幫助一班中學生建立一支賽艇隊，出戰學界室內賽艇盃，「由運動員轉型為教練，我認為自己都需要一些時間適應。」成為教練後，阿海才明白到運動員與教練之間的分別，「運動員主要是聆聽指示照著做，但教練則要觀察運動員的體能、心理狀態，現時難度在於如何令一班學生在正統訓練下玩得開心。」

駱坤海表示自己久未「拉機」，當日賽事有點辛苦。（大會相片）

至於2018年雅加達亞運女子輕量級單人雙槳銅牌得主李嘉文（Carmen），戰畢去年賽季便經過一段調整期，考慮自己的運動員生涯應否繼續，「經過約四個月的沉澱後，與教練商討如何改善自己表現。近期我決定慢慢重回正式訓練，爭取2020年東京奧運資格。」Carmen曾代表港隊出戰2016年里約奧運，於女子輕量級雙人雙槳中排名第16。

經過一段長時間的調整後，李嘉文重新出發，挑戰2020東奧入場券。（大會相片）

問及如何進軍奧運，李嘉文表示港隊會出戰未來兩個外圍賽事，力爭東奧入場券，「第一個外圍賽於今年8月，於奧地利舉行的世界錦標賽，我們港隊需要力爭頭七名才能出線；至於另一個外圍賽則於來年4月，為一項亞洲及大洋洲的洲際賽事，亦是港隊最大目標。」Carmen表示未來會先休養身體，再踏入高強度訓練，迎戰外圍賽。

「超級會長盃」4x500米接力賽男子組冠軍—香港消防處。（大會相片）