【體物寫志】Predator復刻系列　紀錄20年前的足球回憶

自1994年adidas經典波砵Predator首次推出以來，其設計概念對於日後球靴「機能化」和「色彩解放」的影響深遠，另加上太多經典球星穿著過這個系列在球場創造過數不盡的傳奇故事，經歷四分一個世紀，令它早已成為幾代足球人的共同回憶。 今年是系列推出的25周年，品牌為一代球王施丹與英格蘭球星碧咸於1999至2000年期間曾穿著過的Predator Accelerator和Precision為藍本，復刻推出Predator 25Y Pack，另加上以當日配色為靈感應用到當代版本的Predator 19+，這種承先啟後的感動，令人腦海盡是往日的足球回憶。

利申，我對Predator絕對有個人偏好，是因為自己的求學時代正是穿著這個系列，經歷了球場上的青蔥歲月，當初選擇了它的原很簡單：「因為碧咸著囉。」；無可否認，碧咸的個人魅力確實將足球的形象推向另一層次，要記得時間回到約30年前上下，足球員在不少社會大眾的印象中，依然流連球場、沒文化的「波牛」，今日嗎？最起碼很多父母會放心帶着孩子在課餘時間去學踢波，足見當中的時代變化。Predator這個見證近代足球文化演變的系列並非一直安然無恙地存在，它曾因為品牌的市場策略調整而於2015年一度停產過，當時的決定令不少球迷深感可惜，興幸2017年底重啟生產線。現今穿著當代Predator 19+的球星代表有普巴、戴巴拿等等，令這個系列得以延續四分一個世紀。

白、銀配色的Predator Precision FG，將2001年的版本原汁原味地復刻。（品牌圖片）

2001年10月6日的世界盃歐洲區外圍賽，碧咸就是穿著起這個版本的Predator最後關頭一球救國。（Getty Images）

+ 5 + 4 + 3

事實上Predator除了作為碧咸、施丹等一代球星職業生涯中的專用戰靴引發的名星效應，而令這個名字在足球界變得知名外，其實它本身設計之突破亦啟發了當代球靴的演化。Predator有別於當時所有球靴，它將純粹黑、白皮革剪裁工藝，變成在鞋面不同位置繫上各種輔助控、傳、射等動作部件的功能化工具，這種設計思維亦成為了當今大部份球靴系列的必然元素；這個革新的點子，來自前利物浦球員莊士東（Craig Johnston）訓練日常中的奇想，他幻想如果將鋸齒形鞋頭與加增加磨擦的部件拼合在波砵上，可否可增強射門的弧度和力度等等？最後adidas在1994年將之化為現實，以「100% legal, 0% fair」為口號推出第一代Predator。

金色Predator Accelerator是施丹在足球事業首個頂峰的見證。（品牌圖片）

98世界盃決，施丹穿上Predator Accelerator攻入兩球。（Getty Images）

+ 6 + 5 + 4

及後的發展，Predator除了功能上的革新外，亦從視覺上改變了足球靴，由於採用的物料脫離了傳統黑、白皮革的框框，它在顏色上的可塑性變得更大，現今球員能夠選擇穿上五顏六色的波砵是等閒事，正是由Predator系列所開創先河的結果；再加上它擁有一個成功運動系列所不能欠缺的元素，就是憑藉球星穿著所創造的傳奇，令Predator的故事更加完整，從而成為很多經典回憶的一幀風景。

例如今次Predator 25Y Pack中復刻的Predator Accelerator 和 Predator Precision，前者是98、99年間施丹奪得世界盃冠軍和金球獎等等期間的球靴，當年年僅26歲的他在法國對巴西的世界盃決賽中攻入兩球，助球隊以3：0報捷，成為國家英雄，今回換上金色的鞋身主色調，正是作為施丹在足球事業上首個頂峰的見證；後者的白、銀配色看似平淡，反而更加原汁原味，有點年紀的球迷，還記得2001年10月6日那場世界盃歐洲區外圍賽I組最後一輪的賽事嗎﹖英格蘭只需主場取得一場和局，便可晉級決賽圈，然而一直至法定時間之內，主隊依然以1：2落後，眼見球隊出局之際，碧咸竟然在93分鐘以一記招牌的弧線罰球直射破網，最後關頭一球救國，當是所穿的Predator Precision，就是這個白、銀配色的版本。

承先啟後的Predator 19+，見證四分一世紀的足球故事。（品牌圖片）

+ 7 + 6 + 5

正當這些令人難以忘懷的經典畫面還記憶猶新之際，屈指一算，原來已經是20年前的往事......跟社會上絕大多數足球仔一樣，兒時的足球夢無力實現，唯獨拿起Predator 25Y Pack時，總叫人能夠回憶那時無憂無慮地踢波的歲月。