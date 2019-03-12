【歐聯】曼城主場鬥史浩克　哥迪奧拿以PSG皇馬出局告誡球員

巴黎聖日耳門（PSG）、皇家馬德里擁有首回合領先優，上周齊齊於歐聯出局，結局令人感到意外。 首回合作客以3：2擊敗史浩克04，曼城雖有優勢，但領隊哥迪奧拿次回合返到主灶卻不敢放鬆，賽前以PSG及皇馬的事件告誡球員，別要掉以輕心。

PSG在領先曼聯兩球下，次回合主場卻輸1：3，讓「紅魔」以較佳作客入球入8強。至於皇馬在領先阿積士2：1的情況下，次回合於班拿貝卻恥辱性輸1：4出局，兩隊16強下馬皆令人意外。

曼城首回合作客史浩克，落後下終以3：2反敗為勝，手執3個作客入球，對手又已經6場不勝，「藍月亮」固然勝算被看高一線。不過，哥帥明言不希望球員似PSG、皇馬般出局。

皇馬爆大冷出局。（Getty Images）

PSG再次於歐聯被對手大逆轉踢出局。（Getty Images）

「包括我在內，大家都有種習慣，當見到抽籤結果後就會認為哪一隊必贏。」哥迪奧拿續道：「首回合過後，大家更是『知道』哪一隊會贏次回合。不過，上周誰都沒想到會見到PSG、皇馬出局。」

哥迪奧拿以「逐場秤」的道理，希望球員跟自己一樣，記住有任務在身：「每場波都是不一樣的，一張紅牌、一個開波初段的入球，在這種賽事有很多事可以發生。我現時的感覺是我們仍有未完成的工作。」

歐聯16強次回合 3月13日 4:00am 曼城 Vs 史浩克04 NOW643、有線656、616台直播

哥迪奧拿認為曼城今仗要小心應戰。（Getty Images）

「要接受對手也是勁旅」

「藍月亮」已連續8季殺入歐聯，佳戰績為2015至16年打入四強，惟哥迪奧拿在2016至17年接手後，過去兩季都未能跨過8強。這名西班牙籍教頭在巴塞隆拿年代兩奪歐聯，直指現時曼城經驗不足：「我們在歐聯仍是『青少年』，但我們有爭勝的強烈推動力，感受到壓力是件好事。」

哥迪奧拿續說：「我們要有遠大的夢想，與此同時要接受對手有同樣的想法，而且都是有才華及級數的勁旅。」

曼城首回合反勝史浩克。（Getty Images）

曼城中場根度簡認為，現時排英超榜首的曼城，有力在歐聯走得更遠，但需要利用結果證明自己有這樣的實力。該名德國中場說：「如果我們想成為歐洲最佳，一定要贏歐聯，這是我們的野心。在我看來，以我們的踢法，己隊已經是十分不錯的球隊。」

「我們一定要以結果證明一切，這明顯代表我們需要在歐聯走得更遠，這是我們的目標，亦是我們落場搏盡的原因。」根度簡補充說。