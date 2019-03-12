【體物寫志】細節定高下　球員穿西裝的條件

對於生活於粵語文化圈的各位來說，昨日（11日）看到葡萄牙球星C朗拿度成為中國時裝品牌「柒牌」代言人的消息時，縱使未致人仰馬翻，都應該會不言而喻地微笑一下。 這名葡萄牙球星在足球場上的成就毋庸置疑，由他代言足球相關產品當然具說服力，但所謂人無完人嘛，每人總有一些難以逾越的盲點，當所謂「decency」體現於極度講求細節的西裝上，對穿著者有吹毛求疵的要求，確實無可厚非。 過去球員與high-end西裝品牌合作的例子比比皆是，一個廣告「賺noise」很重要，但能夠同時提升球員與品牌的形象，才是「雙贏」的企劃。

中國著名服裝品牌柒牌昨日（11日）於微博宣布，與葡萄牙球星C朗拿度達成代言合作協議，以「天生C位、柒號傳奇」為slogan，擔任品牌全新「LEGENDARY 7」商務男裝的代言人。本來這個名為「SEVEN」的品牌與幾乎與7號球衣劃上等號的C朗合作，可謂天作之合，弊在用粵語思考的群體看到「柒」這個名號時，難免聯想到歪處去，令這個企劃在粵語文化圈中得到「意料之外」的關注。

C朗成為柒牌代言人。（品牌圖片）

C朗與柒牌合作的「LEGENDARY 7」系列，未知有什麼產品，品牌至今只發布一張C朗穿起business formal的半身照。作為一套以嚴肅、正規商務會議場合穿著的西裝，個人認為C朗對當中的細節要求確實尚有改善空間，最起碼領呔與領口之間不要留有那麼多空間，連鈕扣都露出來吧。當然，身為一個狂野的足球員，偶爾不拘小節，反而可以彰顯其個性一面；但當西裝的細節上容許無拘無束的「玩味」存在，就不應該視之為business formal或lounge suit的商務男裝，而是smart casual吧。否則，不重視細節西裝，「正規不足、休閒未滿」之下，「四不像」的觀感與平日街上看到「倫敦金融才俊」dress code的性質又有什麼分別呢？

勒邦占士去年在NBA總決賽前的西裝配搭絕對值得貼堂，但絕非人人都能學。（Getty Images）

美斯的造型未至令他即時提升至「Model級」氣場，卻令人耳目一新。（品牌圖片）

玩味與西裝並非互相矛盾，說的純粹是應該視乎場合而適度調整細節，正如向來在西裝設計上，歐洲的西裝道統分庭抗禮的美國品牌Thom Browne，就是結合運動元素與時尚服裝結合的表表者，例子包括去年勒邦占士在NBA總決賽作客勇士時，那個配搭及膝西裝短褲和灰色長襪的造型，得體而不失運動員形象，充分利用他魁梧的籃球員身驅，成為當時在比賽場外的全球焦點；足球方面，Thom Browne亦是巴塞隆拿的西裝合作品牌，提供球員平日作客出入各種非正規場合時的服裝，不用太formal，但又不失端莊的時尚活力，看看美斯穿起那套Thom Browne西裝時的觀感，雖然未至令他即時提升至擁有「Model級」氣場，卻絕對令人耳目一新。

HUGO BOSS為運動員西裝研發了專用的BOSS Stretch Tailoring技術。（品牌圖片）

曉姆斯本身就是HUGO BOSS的忠實用家。（品牌圖片）

此外，作為運動員的西裝，它的「着墨點」亦不一定純粹落在外在的設計上，始終正規西裝配搭，關乎的是反覆雕琢的工藝剪裁與種種細節上的偏執。贊助德國國家隊和曉姆斯本人的傳統high-end西裝品牌HUGO BOSS是最佳例子，它們甚至為肢體動作較常人猛烈的運動員西裝研發了專用的技術BOSS Stretch Tailoring，面層使用彈簧結構編織法純羊毛布料、內層襯裡也是富彈性物料紡造，兩層皆擁有一定的延伸度，令西裝從內到外的彈性都遠佳於傳統製作，但在外觀與剪裁上完全看不出一絲端倪，球員動作不會因為西裝的先天結構而繃緊，依舊揮灑自如，展現出男士神采飛揚的面目，得體卻絕不平庸。更甚者，像碧咸與Kent & Curwen的合作一樣，將自己的配搭要求反客為主地融入到品牌之中，用自身的方法重新演繹這個20世紀30年代的英國軍服供應商品牌，當然，要達至這個程度，卻絕非一般球員能力所及。

碧咸與Kent & Curwen的合作實在太有型。（品牌圖片）

當然要達至這個程度的話，卻絕非一般球員能力所及。（品牌圖片）

反之其實還原基本步，像去年日本國家隊與dunhill的合作般，其實沒有什麼驚為天人的特色，只是純粹地由領呔、袋巾、皮帶扣和布料顏色上雕琢，不用在一套formal dress上加上一對更乎合黑人街頭文化street fashion的鑽石耳環，低調含蓄地呈現國家隊或球員本身的精神面貌，其實已經足夠有餘。

dunhill為日本國家隊製作的西裝就是贏在細節。（品牌圖片）