【西甲】皇馬今夏勢重建銀河艦隊　佩雷斯「放風」盡收PSG孖寶

分開9個月後，皇家馬德里終於得到施丹「出山」回歸，重任教練一職。 今季已經無盃可爭，外界都將目光放到今個夏天，認為皇馬一定會重組「銀河艦隊」，尼馬及基利安麥巴比都屢傳是皇馬的頭號目標。 兩人身價高昂，二選其一必定是更現實的做法，但皇馬會長佩雷斯最近被問到會選哪一人時，卻「豪言」要盡收兩位球星！

皇馬今季表現強差人意，只是在12月完成世冠盃三連霸，但早前歐聯16強爆大冷被阿積士上演大逆轉踢出局，西甲又落後死敵巴塞隆拿12分，西班牙盃亦未能阻止巴塞連續6年入決賽，現時只剩下11場比賽，已經差不多是例行公事，施丹接替被炒的蘇拿利後，雖然明言會在這11場盡力爭勝，但普遍傳媒都已經將目光放到季後。

銀河艦隊賣走C朗拿度到祖雲達斯後，今季縱有賓施馬在聯賽攻入17球，但進攻火力仍是明顯不足以與C朗效力時相比。外界認為皇馬定會買入進攻球星，更已視PSG的尼馬及麥巴比為頭號目標。

施丹「出山」救皇馬。（路透社）

皇馬今季表現令人失望。（路透社）

再次聘請施丹後，佩雷斯日前在活動中，被問到今夏引援會有什麼計劃，又被問到會否收購麥巴比，佩雷斯直言：「施丹應可說服同是法國人的麥巴比。」尼馬、麥巴比兩大PSG球星二揀一，佩雷斯又會如何選擇？2009年再度當選會長的他拋下一句：「兩個都要！」

去年夏天起已傳出皇馬希望得到尼馬的消息。（路透社）

尼馬以逾2億歐元轉投PSG，麥巴比由摩納哥加盟PSG時，亦要1.45億歐元，有傳皇馬欲以3.5億歐元「打包」二人。不過，麥巴比現時是全球最灸手可熱的球星，身價肯定比轉投PSG時更貴，3.5億是否足夠盡收二人，仍是未知之數。

麥巴比堅稱自己來季仍會是PSG球員。（路透社）

麥巴比：「下季肯定留隊」

再者，麥巴比早前在主場對曼聯的歐聯次回合前，已表明不會這麼快離開巴黎：「我已（跟球會）協議下季會繼續留在巴黎，要為自己的未來擔憂不會帶來好處，所以就這樣簡潔好了。」