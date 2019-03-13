【歐聯】C朗帽子戲法領祖雲達斯反勝晉級　曼城派七蛋淘汰史浩克

今屆歐聯16強再出現次回合逆轉！首回合作客輸0：2的祖雲達斯，次回合在主場靠C朗拿度大演帽子戲法，以3：0大勝馬德里體育會，總比數以3：2晉級。 同日另一場16強，曼城就沒有陰溝裏翻船，在阿古路梅開二度之下，主場以7：0狂破史浩克04，兩回合計以10：2出線，成為第三支晉身今屆歐聯8強的英超球隊。

在當地時間昨晚（3月12日）的歐聯16強次回合，祖雲達斯主場對馬德里體育會。祖記首回合以0：2落後，他們一回到主場就搶攻，先有馬度迪的射門被馬體會門將奧比歷撲出，其後角球混戰，基亞連尼近門射入，但球證指C朗侵犯奧比歷在先，入球無效。相比之下，馬體會攻勢聊聊可數，基沙文觸球機會甚少，艾華路莫拉達亦欠威脅。

C朗上半場頭槌建功，為祖記先開紀錄。（Getty Images）

C朗入波後，十分激動，鼓動主場球迷。（Getty Images）

C朗開紀錄入球片段：

祖記在27分鐘打破缺口，貝拿迪斯治中路引球推進，到禁區頂K角位傳中，遠柱的C朗起跳，力壓桑法蘭托里斯頂入。之後，貝拿迪斯治、C朗及基亞連尼都有攻門機會，但不是被奧比歷救出，就是偏離目標，祖記半場領先1：0。

C朗頭槌梅開二度

馬體會今場防空問題極大，到49分鐘又輸高波，祖記右閘祖奧簡斯路傳中，C朗就在高甸及荷西基文尼斯之間起跳，搶點成功，一頂入網。雖然奧比歷撲出，但根據門線技術，皮球已經完全入網，C朗頭槌梅開二度，帶領祖記贏到2：0，兩回合計扳平比數。

C朗在換邊後初段，再度頭槌破門。（Getty Images）

C朗第二個入球片段：

C朗在末段射入關鍵的12碼。（Getty Images）

C朗第三球入球片段：

C朗（左）帽子戲法，帶領祖記次回合反勝晉級8強。（Getty Images）

祖記氣勢如虹，相反馬體會仍未見起色。今場祖記控制大局，全場控球佔62%，射門多達16次，其中4次中目標，至於馬體會僅得5次攻門，而且全數都不用施捷斯尼撲救，根本對祖記沒有考驗。85分鐘，今場表現出色的貝拿迪斯治高速帶波入禁區，回防的安祖哥利亞心急犯規，球證吹罰12碼。

C朗右腳勁射，奧比歷「捉錯路」，祖記領先到3：0，並且維持紀錄完場。靠C朗次回合帽子戲法，祖記平反首回合的敗局，總比數以3：2擊敗馬體會，晉級歐聯8強。

貝拿迪斯治今場表現出色，有記倒掛埋門。（Getty Images）

曼城淘汰史浩克入8強

同日另一場歐聯16強，英超的曼城就贏得輕鬆，主場以7：0大破史浩克04，兩回合贏10：2晉級。曼城先由阿古路的12碼在35分鐘開紀錄，其後這名阿根廷前鋒在38分鐘再建一功，加上利萊辛尼入波，半場已經遙遙領先3：0。換邊後，史達寧、貝拿度施華、菲爾科頓及加比爾捷西斯各入一球，締造了這場7球大捷。

阿古路在上半場梅開二度。（Getty Images）