【歐聯】沙拿願為利物浦犧牲夢想　「如可成為雙冠王就完美了」

利物浦正在爭冠直路上，英超、歐聯都仍有機會奪標，但要應付兩條重要戰線，「紅軍」有否足夠力量去應付頻密賽程？ 讓利物浦射手穆罕默德沙拿選擇，他會答你：「在我眼中，歐聯才是真正最高榮耀。」 不過，聯賽冠軍一直都是紅軍球迷的夢想，這位埃及球星直言願為球迷犧牲夢想，當然兩者兼得就最完美。

利物浦周四（14日）凌晨作客德國，與拜仁慕尼黑合演歐聯16強次回合激戰。首回合兩軍悶和0：0，次回合造訪安聯球場，定有一番激鬥。紅軍於聯賽現時落後曼城1分，仍有爭標機會。外界不時都指利物浦應該放棄歐聯，專注於英超，但領隊高普、雲迪積克都曾表不會放棄爭取歐洲球會賽最高榮譽。

歐聯16強次回合 3月14日 4:00am 拜仁慕尼黑 Vs 利物浦 NOW 643、有線616、656台直播

沙拿今季暫為利物浦射入20球。（路透社）

被問到會選擇英超還是歐聯，沙拿明言：「我老實告訴他們，對我來說歐聯才是最高榮譽。不過，球迷和球會更想得到聯賽冠軍。」

「所以，我很樂意犧牲自己的夢想去成全他們，但若我們可以成為雙料王就完美了，這亦正是我們在嘗試做到的事。」沙拿補充道。

沙拿將出戰對拜仁的歐聯次回合。（Getty Images）

沙拿最近陷入球荒，已逾400分鐘未能將皮球送入網窩。（路透社）

「盡力踢好自己的比賽」

談及英超的爭標機會，沙拿表示現時只能盡力做好自己，並希望對手失手。上季英超神射手說：「賽程荊棘滿途，我們尚有多場大戰，但他們（曼城）也一樣。我們可以做的就是盡全力爭勝，並希望他們失手，那樣己隊就有機會贏冠軍。」

沙拿指若要二揀一，會以球迷及球會為先，專注英超多於歐聯。（路透社）

雖然沙拿已多場未有入球進賬，但這名埃及國腳認為自己沒有受影響。「我頭腦很精晰，雖然有壓力，但我意志堅定，我們只有繼續向前行。」沙拿又指自己已準備好面前挑戰：「讓我們拭目以待今季最後會怎樣吧，我已準備好面對任何事情了。」