【邱益忠】勒邦占士「聯盟最強」又如何？ 從湖人亂局看螺絲人生

去年年初，我寫了一篇「與其即食大帝占，湖人不如好好培育自家球星」，建議心愛的湖人隊不如好好為年輕球員搭好平台，在2021年趁勇士球星老化下，來一個此消彼長，到時重新建立湖人皇朝不是夢。後來大帝LBJ（LeBron James）加盟湖人後，我也寫了一篇「複製碧咸成功路 大帝占士為第二代打拼！」，詳細分析LBJ加盟湖人的退休計劃，簡單來說，只要他於4年合約內，帶領湖人奪得至少一次冠軍，便已功德圓滿。「如果他帶領三隊不同球隊登頂，以及率領湖人追平甚至超過綠軍的總軍軍數目，大家又會否認同他是GOAT?要留意的是，NBA、NFL、MLB及 NHL史上從來沒有球員能夠代表3支不同球隊贏得MVP。」 撰文︰邱益忠

「湖人自家培育球員可以隨便放棄 」

來到常規賽尾段，湖人幾可宣布季後賽無望，目前31勝36負，和上季LBJ未加盟前的35勝47負相差無幾，如果你是一個只看數字的財務人員，一定忍不住問，「為何要花4年1.54億美元簽下他？」未到季尾，未知道LBJ為湖人帶來多少巨額收入，湖人今季的最大問題，是始終保持「自家培育球員可以隨便放棄」的傳統。

湖人管理層季前未有簽下任何三分射手，基本上是弱化了LBJ的進攻牽引力，令他入鍥後傳給左右底線的戰術完全廢掉。（現在回想起來，當初簽下JR Smith反而更有幫助，只是此子的臥底形象深入民心...）

33.4%三分命中率排29、69.1%罰球命中率排最尾，難怪湖人即使攻入112.2分（排16），都無法殺入西岸前八。

與其即食大帝占 湖人不如好好培育自家球星

複製碧咸成功路 大帝占士為第二代打拼！

勒邦占士加盟湖人首季，看來未能殺入季後賽。（資料圖片）

▼截至3月14日 湖人主力數據（按圖放大）▼

+ 6 + 5 + 4

手執「聯盟最強」的球員，都無法取得季後賽入場券？怪就怪湖人管理層太過「靈活」，本來第一季大家都預了練兵，讓一班小將跟著偉大的三冠王學習如何在季後賽過關殺敵，怎知道季中傳出湖人打算六換一，向一眾年輕球員進行大清算。「原來大哥不會保住我」，試問一班20歲出頭的年輕人如何承受壓力？作為湖人球迷我也相當不滿意管理層的決定，為何季初決定平平穩穩打一季，非要在季中「搞風搞雨」，把軍心吹散？

對，這班年輕人被換走依然保住數百萬美元的薪金，生活有一定保障，但這是信任問題而非金錢問題。我們作為球迷，從中學到什麼大道理？

湖人多名球員受傷，影響今季戰績。（資料圖片）

早前01職場一篇《80後賣命六年 換來人走茶涼》一文中，有職場人士指出：「臨走前才發現自己對公司好重要只是一廂情願的想法，其實只是一粒可以被取代的螺絲。」

聽落很淒涼，其實這是世界不變的道理，當年籃球之神MJ退休後，很多人說NBA會就此沒落，但20年後NBA球隊市值年年升，球員要拿千萬美元年薪是等閒事。當然，MJ也沒有從籃球之神淪為「被取代的螺絲」，反而以NBA老闆身份繼續在球圈活躍（當然不能忽略Air Jordan波鞋，從籃球圈走到潮流圈的威力）。

勒邦占士加盟後，教練禾頓不能再以培養為重心，需交出實戰成績。（資料圖片）

羅素、蘇巴 離隊後找到一片天

如果你是湖人球員，當然要有被隨時賣走的心理準備，這才是敬業的態度；我經常和比我年齡細一截的年青人說，在職場時效力每一間公司時保持專業，以最佳狀態示人，離開時別帶著憤怒離開，因為即使是不愉快的回憶，也助你日後成為更強大的人。

看看今季以網隊球員身份入選明星賽的羅素（D’Angelo Russell）、在季中被拋棄的潛力股蘇巴（Ivica Zubac）去到同城快艇交出9.4分＋7.8籃板，大家一定要記住，不要怪責對你差的人，因為多謝他們，你才走出自己的人生路。

勒邦占士來到洛杉磯，令湖人受關注度大增。（資料圖片）

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】