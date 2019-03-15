【英乙】史高斯掌奧咸7場僅取一勝　短短31日請辭主帥一職

曼聯名宿史高斯在2月中接過英乙球會奧咸的帥印，首嘗當主帥滋味。不過，史高斯僅執教31日後，便透過短訊向奧咸的管理層請辭，匆匆為他首次的執教經驗劃上句號。

曼聯的一代中場悍將史高斯（Paul Scholes），在今年2月中接任英乙球會奧咸（Oldham Athletic）的主帥一職，與球會簽約一年半，是他退役後首次出任其職位。史高斯的首仗有相當不俗的開頭，在主場以4：1擊敗伊奧維，原以為史高斯在奧咸的仕途將一帆風順，但奧咸在往後6場聯賽未嘗一勝，只錄得3和3負，暫時只能以48分排聯賽榜的14位。

史高斯在帶領奧咸首仗打響頭炮，以4：1擊敗伊奧維。（Getty Images）

史高斯在首場報捷後，連續6場聯賽未嘗一勝。（Getty Images）

史高斯在7場聯賽僅取1勝，史高斯顯然不滿這戰績，因此而引咎辭職，「我的親友﹑隊友及球迷亦知道我一直以成奧咸主帥為榮，原希望在這18個月間，協助奧咸這支從兒時支持的球隊。不過，在短短一個月間，我明白我將不能在奧咸達成我的目標，所以我決定辭職。」

史高斯在2月中起接任奧咸主帥，可惜僅上任31日便匆匆結束他的首次主帥經驗。（資料圖片）

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+ 4 + 3 + 2

奧咸班主Abdallah Lemsagam向《天空體育》透露，史高斯僅透過短訊告知他辭職一事，並未有親自向他交代。他對史高斯的離任感到十分失望，「我們對史高斯的離職決定感失望，球會一直給予史高斯全力的支持。不過，史高斯在離職前並未有向我們提及任何問題或憂慮，即係遇上任何問題，我們亦相當樂意一同解決。可惜，我們未有機會當面討論這件事，史高斯便以短訊形式向我提出請辭。無論如何，我們亦要感激史高斯為球會的貢獻，我們會積極找尋新的領隊。」

史高斯表示自己在執教奧咸一個月後，明白自己未能達成原訂的目標。（資料圖片）