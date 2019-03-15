【羽毛球】伍家朗創佳績獲國際羽聯訪問　讚桃田賢斗穩定兼有力量

國際羽聯昨日發布香港球手伍家朗的訪問，談到他在全英羽毛球賽創個人生涯最佳成績，打入4強，「這是我的一次突破，我很高興，因為我在整個2018年的發揮都不好。」伍家朗還盛讚4強對手桃田賢斗表現穩定，而且充滿力量。

香港代表伍家朗在今月的全英羽毛球賽連過三關，擊敗真庭（Anthony Sinisuka Ginting）、柏尼夫（Sai Praneeth）及蘇加托（Tommy Sugiarto），職業生涯首次打入全英賽4強，惜不敵「一哥」桃田賢斗19：21及11：21，無緣決賽。

國際羽聯訪問伍家朗的報道。（網上截圖）

「我真的十分興奮，這是我第一次打入全英賽的準決賽！」24歲的伍家朗接受國際羽聯的訪問，談及今屆全英賽的好表現，他說：「這是我的一次突破，我很高興，因為我在整個2018年的發揮都不好。近一年到年半以來，這是我首次在超級系列賽的準決賽，所以對我意義重大。」

伍家朗連過三關，在全英賽闖入4強，創下個人佳績。（美聯社）

伍家朗過去6次對桃田賢斗俱敗，他盛讚對手：「桃田真的很穩定，閱讀球賽很清晰。我無論用什麼戰術，都很難在他身上奏效。他跟諶龍很相似，兩人都很穩定，但桃田年輕，更有力量。」

伍家朗曾經在2016年的香港公開賽摘冠，但之後的表現較令人失望，尤其是去年；他前年曾升上世界排名第6，但如今排名前10以外，暫排第13位。他說：「在困難的時間，我也絕不放棄，堅持每天刻苦訓練。我相信終有一天，我能夠重返高峰，甚至比以前變得更強。」

伍家朗對桃田賢斗精華在片段58秒起