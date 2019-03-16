【來稿︱陳葦如】烏甸尼斯境況堪憂

意甲季尾最大焦點在於歐聯、歐霸席位爭逐，但護級戰同樣鬥得燦爛，尤其是在博洛尼亞、烏甸尼斯這些不該淪落至此的球隊加入戰團，形勢就變得更有趣味。 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

說到烏甸尼斯不該如此低迷，是因為現時意甲球隊中，除了羅馬、拉素、米蘭、國際外，於意甲連續最長年期的就是自1995年升班後、一直在頂級聯賽角逐的烏甸尼斯。當祖雲達斯經歷過電話門事件；帕爾馬、拿玻里、費倫天拿飽受財政問題困擾，而需要花上幾年時間從低組別浴火重生；拖連奴、博洛尼亞這些老牌球會偶爾失足降落乙組之時，烏甸尼斯過去二十多年，就在意甲擔當着中流砥柱的角色。

烏甸尼斯現處意甲下游。（資料圖片）

這支東北部球隊在意甲屬於異類，經營之道有別於一般中、小型球會，近年最多人留意、探索莫過於「開設分公司」 的策略，背後主理球隊的普素家族，於2009年買入西班牙球會格拉納達，又在2012年收購英格蘭球會屈福特，曾經這3間球會之間有過大量而頻繁的球員買賣，更不乏像喀麥隆後衛尼安（Allan Nyom）在3間球會都效力過的例子，及後於2016年將格拉納達賣盤給蔣立章先生，才稍為令到普素家族的「版圖」有所收窄。

然而烏甸尼斯近年管理和眼光都有點令人失望，球隊在選帥、用人上都不理想，特別在聘請教練一事近乎是漁翁撒網，外籍的、年青的、具經驗的統統都成為目標，從2016年開始已先開有8位主帥上任，除了迪尼利外，沒有一位任期長過一年，球隊踢法自然難以確立。

阿歷斯山齊士曾是烏甸尼斯得意之作。（資料圖片）

成績欠佳，不滿的聲音自然多，對上兩個月烏甸尼斯球迷有到球會總部、以及在作客拖連奴時拉起橫額抗議的舉動，重點在於質疑球會的計劃和發展方向，事實上冬季轉會窗時，球隊「接收」 了中場韋莫治、左後衛積夏拿、中鋒奧卡卡等3位「姊妹球會」屈福特用不着的球員，但對於烏甸尼斯，這些球員又是否最合適的引援呢？

迪保羅為烏甸尼斯身價最高球員。（資料圖片）

十多年來，烏甸尼斯靠着遍佈全球的球探網絡，引入不少具質素的年青球員，並成功培養為獨當一面的球星，如智利的阿歷斯山齊士、大衛比沙路、伊斯拿、哥倫比亞的薩柏達，加納的基恩艾沙姆、丹麥的佐真遜、摩洛哥的賓拿迪亞、斯洛文尼亞的漢丹洛域，瑞士的恩拿等等，可惜造星工廠的美譽一去不返，今時今日的烏甸尼斯偶爾仍有發掘新星的眼光，近年羅致過哥倫比亞的杜雲薩柏達、葡萄牙的般奴費蘭迪斯，可惜一一不能在隊中發光發熱，反而前者如今在阿特蘭大入球如麻，後者在士砵亭成為了隊長，並常規地入選國家隊，缺乏新星爆發球隊成績也持續低迷。

普素家族近年對烏甸尼斯投入不多。（資料圖片）

上周不敵祖雲達斯後，烏甸尼斯排在尾六，僅比降班區的博洛尼亞多4分。其他護級主要對手近來相繼有所動作，如博洛尼亞改由米赫洛域執教後表現有所改善，安玻里剛在這周重新聘請安迪亞索利掌舵，反觀烏甸尼斯近仗排陣有待商榷，球員士氣和整體運作也很一般，本周還要作客應付強隊拿玻里，搶分難度甚大。如果事情還是沒有向好的勢頭，季尾前再度易帥不是奇事。

本週意甲賽事時間表：

638台直播賽程

16/03 03:20 卡利亞里 對 費倫天拿

16/03 21:50 沙素路 對 森多利亞

17/03 00:50 史帕 對 羅馬

17/03 03:20 拖連奴 對 博洛尼亞

17/03 19:20 熱拿亞 對 祖雲達斯

17/03 21:50 拉素 對 帕爾馬

18/03 00:50 拿玻里 對 烏甸尼斯

18/03 03:20 ＡＣ米蘭 對 國際米蘭

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】