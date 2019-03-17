【足球精英賽】南島2：1反勝港島首奪錦標　港會雙子獲個人獎項

全港學界精英足球比賽決賽經過上周因天雨延期後，今日（17日）重新於旺角大球場上演，兩間國際校之間的「兩島大戰」，終由南島中學以2：1反勝港島中學，校史首度封王。

今仗早段大部份時間南島都佔據主動，但多次埋門都未能打開紀錄，戰至30分鐘，港島中學前鋒森美搏得南島隊長哥林在禁區邊犯規，搏得12碼，他親自主射入網打開紀錄。

不過，換邊後南島未有洩氣，表現活躍的積克一次勁射中楣、保羅兩度在禁區頂推左邊大位施射又高出，到55分鐘南島終於追和，連恩右路個人突破，窄角度笠入遠柱追成1：1；到61分鐘，林孝良再接應短傳禁區頂起腳射入，助南島奠定2：1勝局。

南島隊長哥林（左）上半場尾段禁區邊犯規，遭判罰12碼。（高詩琦攝）

港島中學前鋒森美射入12碼打開紀錄，儘管最後未能獲勝，但他仍成為賽事神射手。（高詩琦攝）

南島兩將分獲個人獎項

首次在精英賽封王的南島中學，來自英格蘭的隊長哥林今仗雖犯「天條」令球隊一度落後，但在整個賽事的上佳表現仍足以令他入選最佳11人，成為最佳後防球員之一，他回想那記12碼時仍嘆道：「我是左腳球員，那時我用右腳，控制得不好，過後我真的覺得很失落，而且觀眾的喝采聲更令我鬥志消沉，一度失去了動力。」

林孝良為南島射入致勝球。（高詩琦攝）

+ 8 + 7 + 6

哥林坦言信心一度受挫，半場獲教練及隊友鼓勵過後得以調整心態，「全天全隊表現得很好，每個人都出盡心力作賽。」獲選為最有價值球員的連恩，將個人獎項歸功於全隊：「這是大家一起努力的成果！今天大家都踢得很進取，而且我們很享受整個比賽，包括觀眾製造出來的氣氛。」

由輸12碼到反敗為勝，南島球員興奮不已。（高詩琦攝）

哥林指輸12碼令自己一度失去信心，幸得隊友及教練幫忙再次站起來。（高詩琦攝）

來自英格蘭的哥林，跟日本愛爾蘭混血兒連恩皆效力港甲球隊港會，兩人均是首次在旺角大球場作賽，對於場內氣氛大感滿意。哥林稱在旺角場比賽跟在蒲崗村道公園球場比賽分別頗大：「感覺真的不一樣，這裏有專業的更衣室和後備席！」連恩更是首次踏足旺角場，年僅15歲的他希望明天再領軍到這場地爭標：「明年的目標是重返旺角場，屆時我們的陣容依然強大。」